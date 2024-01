Miedź zaskoczy inwestorów? To może być rynkowy hit!

Cena strategicznego na rynku surowca, jakim jest miedź może już wkrótce zdecydowanie podskoczyć. To efekt nie tylko zwiększonego popytu ze strony innowacyjnych branż i sektorów, ale obserwowanego ostatnio spadku produkcji na świecie.

Jak zauważa Daniel Kostecki, analityk CMC Markets bieżący rok rysuje się jako okres kluczowych zmian na rynku miedzi – wynikających zarówno z czynników popytowych (dynamiczny rozwój branż opartych na tym surowcu), ale też wyzwań w obszarze produkcji.

-Najistotniejszym wydarzeniem, które może mieć wpływ na rynek, jest zamknięcie kopalni Cobre Panama przez First Quantum Minerals – co spowodowało już znaczną lukę w globalnej podaży miedzi. Dodatkowo Anglo American obniżyła również swoje prognozy produkcji surowca na lata 2024 i 2025 - podkreśla Daniel Kostecki.

Jego zdaniem, coraz więcej mówi się także o potencjalnym deficycie metalu oraz o rosnącym zapotrzebowaniu – szczególnie z punktu widzenia intensywnych zbrojeń na świecie, czy transformacji energetycznej.

A jak wyglądają prognozy czołowych instytucji finansowych?

Według niego, takich prognoz zdaje się być więcej – tym bardziej, że miedź wykazała się ostatnio dużą odpornością na spadki, a nowych dołków w tym czasie nie było.

-Jeżeli chodzi o popyt na surowiec związany z transformacją energetyczną (i przejściem na odnawialne źródła energii – przyp. red.) to pamiętajmy, że ponad 60 krajów zobowiązało się do potrojenia globalnej zdolności do produkcji nośników energetycznych z OZE do 2030 roku. Tu z kolei Citibank widzi duży potencjał dla rynku miedzi – dodaje analityk CMC Markets.