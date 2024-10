Jaką wędlinę wybierze twój dietetyk?

Wyroby wędliniarskie stanowią istotny segment rynku artykułów spożywczych w Polsce, będąc powszechnie obecnymi w codziennej diecie.

Wzrost popytu na te produkty wpływa na metody ich produkcji, co często skutkuje wykorzystaniem dodatków do żywności, takich jak konserwanty i wzmacniacze smaku. Z tego powodu kluczowe jest świadome podejście do wyboru wędlin, co podkreśla dietetyk Michał Wrzosek, wskazując na trzy główne kryteria oceny ich jakości.

Udział mięsa w składzie

Według dietetyka Michała Wrzoska, jakość wędliny można ocenić na podstawie zawartości mięsa, która powinna wynosić co najmniej 85 proc. Wyższa zawartość mięsa jest preferowana, co wskazuje na lepszą jakość produktu.

Zawartość białka i tłuszczu

Kolejnym istotnym parametrem jest zawartość białka i tłuszczu. Optymalne wartości to minimum 20 gramów białka na 100 gramów produktu oraz maksymalnie 3 gramy tłuszczu. Dietetyk zaleca preferencję dla wędlin drobiowych, które są korzystniejsze z punktu widzenia zdrowia niż produkty wieprzowe.

Krótki skład

Ważnym czynnikiem w ocenie jakości wędliny jest długość i przejrzystość składu. Krótszy skład często koreluje z niższym poziomem dodatków takich jak konserwanty, barwniki czy emulgatory. Kluczowe jest również, aby składniki na etykiecie były uporządkowane według ich zawartości – im wyżej w składzie, tym większa ich liczba w produkcie.

Wybór odpowiedniego rodzaju mięsa

Rodzaj użytego mięsa jest równie ważny. Wędliny z mięsa wieprzowego powinny być zastępowane produktami drobiowymi, gdyż czerwone mięso (w tym wieprzowina) zawiera wysokie stężenia nasyconych kwasów tłuszczowych, co sprzyja podwyższeniu poziomu cholesterolu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i otyłości. Dodatkowo, przetwory mięsne z czerwonego mięsa są klasyfikowane jako produkty o potencjalnym działaniu rakotwórczym.

Podsumowanie

Przy wyborze wędlin zaleca się kierowanie następującymi kryteriami:

• Minimalny udział mięsa 85 proc. lub więcej;

• Zawartość białka co najmniej 20 g/100 g, maksymalnie 3 g tłuszczu;

• Preferencja dla mięsa drobiowego zamiast wieprzowego lub wołowego.



