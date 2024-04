Chiny „zaniepokojone” unijnym dochodzeniem

Chiny są „bardzo zaniepokojone” wszczęciem przez Komisję Europejską dochodzenia w sprawie domniemanego subsydiowania przez rząd w Pekinie dostawców turbin wiatrowych – przekazała rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mao Ning.

„Myślę, że świat zewnętrzny jest zaniepokojony narastającymi tendencjami protekcjonistycznymi Unii Europejskiej” – powiedziała Mao w środę podczas codziennego briefingu prasowego.

Europa uderza. „Dominacja Chin osiągnięta nieuczciwie”

„Chiny są mocno zaniepokojone środkami dyskryminacyjnymi podejmowanymi przez Europejczyków wobec chińskich firm, a nawet branż” – dodała, wzywając do przestrzegania zasad Światowej Organizacji Handlu i zasad rynkowych.

KE: potrzebne kryteria wiarygodności

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie chińskich dostawców turbin wiatrowych w Hiszpanii, Grecji, Francji, Rumunii i Bułgarii – ogłosiła we wtorek wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

„Nie możemy sobie pozwolić na to, by to, co stało się z panelami słonecznymi, powtórzyło się w przypadku samochodów elektrycznych, elektrowni wiatrowych czy niezbędnych czipów” – zauważyła.

Wezwała kraje G7 do wprowadzenia „kryteriów wiarygodności” wobec dostawców technologii.

Trzy postępowania

To już trzecie postępowanie wszczęte na podstawie obowiązującego od lipca 2023 r. rozporządzenia o zagranicznych subsydiach - wszystkie trzy uruchomiono wobec Chin. Po raz pierwszy Bruksela użyła nowego rozporządzenia w lutym wobec producenta chińskich pociągów, który brał udział w przetargu w Bułgarii.

Przed tygodniem wszczęła postępowanie wobec chińskich producentów fotowoltaiki startujących w przetargu w Rumunii.

KE prowadzi także postępowanie w sprawie samochodów elektrycznych z Chin, korzysta jednak z innej ścieżki - postępowania abtysubsydyjnego.

PAP/ bz

