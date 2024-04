Padły gorzkie słowa. Stoltenberg vs. Zełenski

Członkowie NATO zdecydowali dostarczyć więcej systemów obrony powietrznej na Ukrainę - powiedział szef NATO Jens Stoltneberg na konferencji po wirtualnym posiedzeniu Rady NATO-Ukraina na szczeblu ministrów obrony państw członkowskich.

Ukrainę na spotkaniu reprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski, który poinformował ministrów o sytuacji na froncie oraz o krytycznej potrzebie Ukrainy zwiększenia liczby systemów obrony przeciwlotniczej.

Bardzo ograniczony poziom pomocy NATO

Wołodymyr Zełenski w emocjonalnym przemówieniu określił poziom pomocy zagranicznej jako „bardzo ograniczony”

Putina trzeba sprowadzić na ziemię, a nasze niebo znów musi stać się bezpieczne. To całkowicie zależy od waszej decyzji i tego, czy rzeczywiście jesteśmy sojusznikami - stwierdził ukraiński przywódca

Reakcja NATO na prośby Zełeńskiego

Stoltenberg przekazał, że kraje NATO, które nie dysponują systemami obrony powietrznej, zobowiązały się przekazać wsparcie finansowe, a kilku członków Sojuszu przedstawiło konkretne zobowiązania, które zostaną wkrótce zaprezentowane.

Oprócz Patriotów istnieje inna broń, którą mogą zapewnić sojusznicy, w tym (francuski system) SAMP/T i wiele innych. Ci, którzy nie mają dostępnych systemów, zobowiązali się zapewnić wsparcie finansowe na zakup (systemów obrony powietrznej ) dla Ukrainy” – powiedział Stoltenberg.

To przez państwa zachodu

Zełenski zaznaczył, że w samym tylko 2024 roku jego kraj padł ofiarą ataków, podczas których wystrzelono prawie 1200 rosyjskich rakiet, ponad 1500 dronów i 8500 bomb . Wskazał na ograniczenie wsparcia ze strony Zachodu jako bezpośrednią przyczynę udanych ataków.

Jak podaje agencja Reutera, intensywność działań Putina w ostatnich tygodniach mocno się zwiększyła.

Jednocześnie bardziej liczne i lepiej wyposażone siły Moskwy powoli przesuwają się dalej na polu bitwy

Co z amunicją?

Dyskusja dotyczyła też amunicji 155 mm i dronów.

Podczas spotkania kilku członków Sojuszu podjęło konkretne zobowiązania i finalizuje wkład, który, jak mam nadzieję, zostanie wkrótce ogłoszony. Pomoc jest już w drodze. Właśnie w tym tygodniu Dania złożyła nowe zobowiązanie wobec Ukrainy, a Holandia ogłosiła dodatkowe 4 miliardy euro wsparcia wojskowego. Czechy potwierdziły, że w ramach swojej inicjatywy dotyczącej amunicji zakupiły pół miliona sztuk artylerii - powiedział.

„Sojusznicy muszą głęboko sięgnąć do swoich zapasów i przyspieszyć dostarczanie rakiet i amunicji. Ukraina używa dostarczonej przez nas broni, aby zniszczyć rosyjskie zdolności bojowe. Dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Zatem wsparcie dla Ukrainy nie jest działalnością charytatywną. To inwestycja we własne bezpieczeństwo” - podsumował.

pap, jb