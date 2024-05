Pierwszy Polak, który naprawi Apache!

Czy nazwisko Jonatana Biżuty coś Państwu mówi? Jeśli nie, to spieszymy poinformować, że powinno - oficer ten bowiem przejdzie do historii sił zbrojnych.

Porucznik Jonatan Biżuta służy w 49 Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim i jest pierwszym Polakiem, który ukończył kurs dla techników AH-64 w USA. Tym samym nie tylko „mamy” pierwszego Polaka wyspecjalizowanego w naprawie tej śmiercionośnej technologii, ale i wyraźny sygnał, że Apache są coraz bliżej!

Biżuta jest pierwszym polskim żołnierzem, który ukończył - i to z wyróżnieniem - kurs dla techników śmigłowców Apache w USA. Porucznik w rozmowie z „Polską Zbrojną” przyznaje, że od pierwszych informacji o zakupie tych maszyn przez SZRP był nimi zainteresowany.

Porucznik wskazuje, że najpierw musiał zdać egzamin z języka angielskiego w ambasadzie USA w Polsce, a potem - już w Stanach - przeszedł kurs przybliżający też historię i kulturę USA. Następnie nadszedł czas na technikę.

Śmigłowiec Apache / autor: fot. Pixabay

Polski oficer był znakomicie przygotowany do czekających go zadań - ukończył wszak Wojskową Akademię Techniczną.

Jak wskazuje Biżuta:

Na początku poznawaliśmy najprostsze elementy śmigłowca, takie jak kabina czy podwozie, wykonywaliśmy też szybkie wymiany. Ale systematycznie stopień trudności się zwiększał. Pod koniec kursu dochodziliśmy do najbardziej skomplikowanych czynności, np. wymiany całej przekładni. Ćwiczyliśmy również obsługi śmigłowca. W Apache mamy cyfrowy system obsług. Korzystając ze specjalnego programu wykonuje się je krok po kroku, co zmniejsza do minimum możliwość popełnienia błędu. W ogóle praca na AH-64 jest przyjemna. Usprawnia się go bardzo szybko.