Złoty znowu w dół! "Słabszy względem euro"

Polska waluta w poniedziałek rano staniała wobec euro o 0,1 proc., które wyceniane było na 4,3 zł. Złoty umacniał się do dolara amerykańskiego o 0,04 proc., za walutę tę płacono 4 zł, oraz w stosunku do franka szwajcarskiego - o 0,07 proc., do 4,4 zł.

PAP/ as/