Komisja: "Czy inwestycja zagrażała interesom niemieckim?"

Myślałem, że zobaczę tu dokumenty, a dzisiaj komisja opiera się na doniesieniach medialnych. Tak naprawdę, jest to nic innego, jak hucpa polityczna - powiedział we wtorek na komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej b. prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej przesłuchuje we wtorek byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, w wątku dotyczącym inwestycji spółki - Olefiny III i zatrudniania na niej cudzoziemców.

„Ja muszę tu przychodzić i tłumaczyć się z czegoś, co tak naprawdę robiliśmy dla dobra gospodarki” - powiedział Obajtek.

Komisja opiera się na doniesieniach medialnych

„Myślałem, że zobaczę tu dokumenty, a dzisiaj komisja opiera się na doniesieniach medialnych. Więc tak naprawdę, jest to nic innego, jak hucpa polityczna” - ocenił b. prezes Orlenu.

Czy inwestycja zagrażała niemieckim interesom?!

Wcześniejsze pytania zadawane przez poseł PiS Piotr Kaleta były przez szefa komisji Marka Sowę (KO) uchylane. Kaleta pytał m.in. o to, czy inwestycja Orlenu w Olefiny mogła zagrażać interesom niemieckim. - Oczywiście, że tak - powiedział Daniel Obajtek. „Uchylam to pytanie” - odpowiedział przewodniczący komisji. „Na to czekaliśmy, czyli dałeś się podejść Marek” - odparł Kaleta.

Poseł PiS pytał też Obajtka, czy według niego pytania zadawane przez tworzących większość tej komisji mogą szkodzić Orlenowi.

Tak i odpowiem państwu dlaczego mogą szkodzić Orlenowi. Żaden poważny inwestor międzynarodowy nie będzie chciał inwestować z Orlenem z jednej prostej przyczyny - jeżeli w sprawie inwestycji (na komisję śledczą ) zaprasza się prezesa Orlenu, to proszę państwa, kto będzie chciał z Orlenem robić jakiekolwiek biznesy? - pytał Obajtek.

Notowania Orlenu

Jak mówił, koncerny bardzo dbają o stronę wizerunkową. „Dlatego robienie czegoś takiego osłabia tak naprawdę notowania Orlenu. Orlen bez kontaktów i partnerów międzynarodowych nie będzie się rozwijał, a każdy prezes Orlenu, który będzie podejmował decyzje niezależnie, będzie proszony na komisję, to nikt nie będzie takiego partnera traktował poważnie ani taką firmę” - stwierdził Obajtek.

Komentarz Daniela Obajtka po przesłuchaniu

„Ci ludzie nie mają pojęcia o gospodarce. Atakują ludzi, którzy zainwestowali w gospodarkę ok. 100 mld złotych (…) Dziś musimy się tłumaczyć, że budujemy największy kompleks petrochemiczny w Europie, to jest skandal” - powiedział były prezes Orlenu dla Telewizji wPolsce.pl

pap, wpolsce, jb