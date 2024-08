Koniec wzrostu cen. "Doszliśmy do kresu"

Ceny domów nie będą już rosły po 5-6% rocznie, o ile nie nastąpią obniżki stóp procentowych, ocenia w rozmowie z serwisem ISBiznes.pl prezes Port Development Rafał Lorek.

Górna granica

„Uważam, że doszliśmy do kresu cen za metr kwadratowy. Bez obniżek stóp procentowych nie wierzę, żeby ceny szły dalej w górę o te 5-6% rocznie. […] Nie ma też co liczyć na spadki cen, jestem o tym przekonany w 99%, bo skąd takie obniżki miałyby się wziąć?” - powiedział Lorek w rozmowie z ISBiznes.pl.

Obniżki czekają? Chodzi o zwiększenie podaży

Według niego, nie należy spodziewać się „manipulowania podażą”, której celem byłoby podbicie cen.

„Nie wydaje mi się, żeby manipulowanie podażą coś dało, bo rynek deweloperski to bardzo rozproszony rynek i jest mega konkurencja, co jest bardzo zdrowe. Dużych deweloperów stać pewnie na takie przeczekanie, ale małych już nie. Swoją drogą uważam, że z punku widzenia kupującego to jest dobry moment na taką decyzję, bo teraz klient może poprzebierać w ofertach. Rok temu nie miał takich możliwości, teraz ma dużo większy wybór, nie czuje presji ze strony innych kupujących” - dodał prezes.

„ Wyjątkowo dobry rok”

Jednocześnie przyznał, że w tym roku Port Development odnotowuje mniejszy ruch w porównaniu z 2023 r., „ale to był wyjątkowo dobry rok”. Tym niemniej obecny poziom popytu powinien się utrzymać.

Dwie bariery

„[Sytuacja] powinna się utrzymać, ale widzę dwie podstawowe bariery do kupowania w tej chwili domów. Jedną jest dość wysoka cena domu, bo przyjmując, że w Warszawie średnia cena domu wynosi obecnie 11 tys., to kupując dom o powierzchni 130 m trzeba wydać 1,5 mln zł plus 0,5 mln na urządzenie, więc nawet w przypadku dobrze sytuowanej rodziny wysupłanie ok. 10 tys. zł raty kredytowej miesięcznie to nie jest mało. Jest to więc może nie bariera, ale przeszkoda, która jednak z roku na rok będzie mniejsza, bo raty nie powinny już rosnąć, a wręcz maleć. A podwyżki płac jednak są. Dlatego z roku na rok ta przeszkoda będzie mieć coraz mniejsze znaczenie” - wskazał prezes.

Drugą barierą jest niepewność związana z dalszymi losami rządowych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Port Development to butikowy warszawski deweloper jednorodzinny działający od 2016 roku. Wybudował jak dotąd 45 domów jednorodzinnych za ponad 40 mln zł, w ramach projektów deweloperskich osiedli Błękitny Józefów oraz Błękitny Wawer.

Tomasz Czarnecki, isbnews, jb

