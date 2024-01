Świetlana przyszłość OZE

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest i będzie bezdyskusyjny, a ubiegły rok był pod tym względem rekordowy. Moc zielonej energetyki wzrosła o połowę w porównaniu z 2022 rokiem.

Takie dane opublikowała dziś Międzynarodowa Agencja Energetyczna w raporcie Renewables 2023, wskazując jednocześnie, że przy tym tempie inwestycji świat będzie w stanie potroić moce wytwórcze źródeł odnawialnych do końca tej dekady. Gdyby ta optymistyczna prognoza Agencji sprawdziła się, to by znaczyło, że faktycznie – chyba po raz pierwszy – udałoby się zrealizować światu cel wyznaczony na światowym szczycie klimatycznym. Na ostatnim – grudniowym COP 28 w Dubaju takie właśnie zobowiązanie – czyli potrojenie mocy wytwarzania zielonej energii – przyjęli uczestnicy, czyli przedstawiciele niemal wszystkich krajów globu.

Cele tego zobowiązania są zasadnicze czyli zahamowanie zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji, szczególnie dwutlenku węgla, który powoduje globalne ocieplenie.

Liderem fotowoltaiki są Chiny

W ubiegłym roku nowe źródła odnawialne miały moc 510 gigawatów (GW), a trzy czwarte z nich to były projekty fotowoltaiczne. Liderem w zielonej energetyce są Chiny, które – według danych MAE - w ubiegłym roku uruchomiły tyle farm słonecznych, co cały świat w 2022 r. (gdy chodzi o moc). Równocześnie Państwo Środka może pochwalić się 66–procentowym wzrostem mocy w energetyce wiatrowej. Choć Europa, Stany Zjednoczone i Brazylia są w tyle, to i tak osiągnęły najwyższy poziom OZE w historii.

OZE wychodzą na czoło

Agencja szacuje, że na całym świecie moce wytwarzania energii odnawialnej osiągną poziom 7,3 tys. GW w okresie 2023–2028 objętym prognozą. A gros inwestycji – nawet 95 proc. – w tej branży przypadnie na fotowoltaikę i energetykę wiatrową na lądzie i na morzu.

W opinii MAE już na początku 2025 r. zielone źródła zdominują produkcję energii elektrycznej na świecie, wyprzedzając elektrownie węglowe.

Polska stoi na węglu

W Polsce nadal elektrownie węglowe są głównym źródłem produkcji energii elektrycznej. Jednak według danych opublikowanych przez portal Wysokie Napięcie źródła odnawialne dostarczyły rekordową ilość energii – 27 proc., zaś energetyka węglowa pokrywała 63 proc. krajowych potrzeb (10 proc. przypadło na elektrownie gazowe). Dla porównania – w 2022 roku udział OZE wynosił 20 proc., a elektrowni węglowych – 73 proc.

»» O rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych:

Co utrudnia rozwój zielonej energii?

Nowy unijny obowiązek czyli więcej OZE

Węgiel ma zastosowanie w OZE? Jak najbardziej!

Agnieszka Łakoma