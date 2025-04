Bruksela: będą cła odwetowe na towary z Ameryki

Komisja Europejska zaproponuje nałożenie ceł odwetowych w wysokości do 25 proc. na amerykańskie towary – wynika z dokumentu, do którego w poniedziałek dotarła PAP. To reakcja na decyzję Waszyngtonu o nałożeniu dodatkowych ceł na Unię Europejską.

Projekt decyzji Komisji zawiera 67 stron, w zdecydowanej większości wypełnionych tabelami z listami dóbr, które mają zostać objęte cłami UE. Propozycja w zdecydowanej większości zakłada 25-procentową taryfę celną, a znacznie rzadziej 10-procentową.

Z dokumentu, który widziała PAP, wynika, że KE nie zaproponowała jednak ceł na amerykańską whisky. Na liście znajdują się natomiast cła na jachty sprowadzane z USA do UE.

PAP, sek

