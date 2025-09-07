Diety pudełkowe pomagają zrzucić nadmiar masy ciała?

TYLKO U NAS

Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z diet pudełkowych, postrzegając je jako znaczne odciążenie w ciągu dnia, ale również jako narzędzie ułatwiające kontrolę masy ciała oraz sposób na utrzymanie zdrowszego stylu życia.

Dieta pudełkowa eliminuje konieczność codziennego planowania i przygotowywania posiłków, dostarczając konsumentowi „pod drzwi” gotowe dania o określonej kaloryczności i składzie, przez co z roku na rok zwiększa się liczba chętnych na tego typu usługi.

Łatwiej stracić, trudniej utrzymać

Z dostępnych danych wynika, iż stosowanie cateringu dietetycznego może sprzyjać skuteczniejszej redukcji masy ciała w porównaniu z dietą opartą na samodzielnym przygotowywaniu posiłków.

Opublikowana w 2019 roku w czasopiśmie „Obesity Reviews” metaanaliza 23 badań wskazuje na fakt, że osoby korzystające z gotowych posiłków mogą tracić średnio do 6 kg więcej w ciągu roku, niż osoby stosujące tradycyjne strategie żywieniowe.

Efekt ten tłumaczony jest między innymi znacznie większą konsekwencją w przestrzeganiu zaleceń energetycznych oraz mniejszą podatnością na podjadanie dzięki wyraźnie wyznaczonym porcjom.

Należy jednak zaznaczyć, iż skuteczność diet pudełkowych w dłuższej perspektywie zależy od indywidualnych preferencji, a co za tym idzie - trwałości zmiany stylu życia.

Dostępne dane sugerują, że w ciągu roku od zakończenia interwencji znacznie wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienie efektu „jo-jo”– średnio 56 proc. utraconej masy ciała może zostać odzyskane.

Utrzymanie osiągniętych rezultatów wymaga więc kontynuowania zdrowych nawyków żywieniowych, samodzielnego przygotowywania zbilansowanych posiłków oraz zwiększenia regularnej aktywności fizycznej.

Kluczowym warunkiem redukcji masy ciała nieustannie pozostaje ujemny bilans energetyczny, czyli dostarczanie organizmowi mniejszej liczby kilokalorii niż wynosi jego całkowite zapotrzebowanie energetyczne.

Zaleca się więc, aby deficyt energetyczny był umiarkowany i mieścił się w przedziale 300–500 kcal dziennie. W kontekście efektywnego i bezpiecznego odchudzania, a także w celu utrzymania masy ciała, istotne jest spożywanie pełnowartościowych posiłków, opartych na warzywach, owocach, pełnoziarnistych produktach zbożowych oraz źródłach białka, wspierających uczucie sytości i pomagających w zachowaniu beztłuszczowej masy ciała. Regularność spożywania posiłków dodatkowo ogranicza ryzyko epizodów nadmiernego głodu i nieplanowanego podjadania.

Filip Siódmiak

Źródło: Astbury, Nerys M et al. “A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of meal replacements for weight loss.” Obesity reviews : an official journal of the International Association for the Study of Obesity vol. 20,4 (2019): 569-587.

