Kolosy wyższe niż Pałac Kultury i Nauki. "Cena za MWh prawie 1000 euro"

Zamrożenie cen prądu do końca roku, czyli o trzy miesiące dłużej, niż planowano w obowiązujących przepisach, powinno być jednym z najprostszych do przeprowadzenia procesów legislacyjnych. Ale politycy koalicji rządzącej nie mogli przecież przepuścić okazji, by nie próbować „upiec” przy tym prezydenta RP i przepchnąć przez parlamentarną ścieżkę kontrowersyjnej ustawy.

Może się jednak okazać, że połączenie w jednej ustawie mrożenia cen prądu z kontrowersyjnymi przepisami o odległości wiatraków od zabudowań będzie strzałem w stopę Tuska, bo opozycja przygotowała lepszy od rządowego pomysł ochrony gospodarstw domowych przed podwyżkami. I mówi krótko: „Sprawdzam”. Eksperci zaś ostrzegają, że dalsze brnięcie w odnawialne źródła energii nie uchroni nas przed podwyżkami. I to nie tylko prądu.

W Sejmie szykuje się batalia o przedłużenie systemu ochrony gospodarstw domowych przed podwyżkami rachunków za prąd. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle, gdyż niezwykle ważna dla społeczeństwa sprawa – na pozór bardzo łatwa do przeprowadzenia – nagle stała się problemem politycznym.

Chodzi o to, by pomimo formalnie obowiązujących (zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) cenników, w których megawatogodzina jest wyceniana na maksymalnym poziomie ponad 600 zł za MWh, obniżyć cenę prądu dla odbiorców do 500 zł za MWh. W zamian za to sprzedawcy energii dostają rekompensaty z budżetu. Taki mechanizm obowiązuje od kryzysu energetycznego wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę, a w zeszłym roku rząd Donalda Tuska też postanowił go zastosować. Teraz chodzi o wydłużenie okresu obowiązywania limitu cen i obniżek w IV kwartale tego roku, czyli do końca 2025 r.

Agnieszka Łakoma

