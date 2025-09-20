W USA zginęli dwaj operatorzy JW GROM

W dniu 19 września 2025 roku śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch CICHOCIEMNYCH Operatorów JW GROM. Cześć Ich Pamięci! – napisano w sobotę po południu na koncie facebookowym Jednostki Wojskowej GROM.

Komunikat o śmierci żołnierzy JW GROM / autor: facebook.com/JednostkaWojskowaGROM - screen

Dowództwo Generalne poinformowało w piątek późnym wieczorem, że podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania specjalnej komisji.

Kondolencje od prezydenta RP…

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych - napisał w nocy na X prezydent Karol Nawrocki.

Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece - napisał Karol Nawrocki.

… i szefa MON

Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych - napisał na X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach.

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kolejna żółta kartka dla działań Tuska i Domańskiego

Pendolino z Gdyni aż do Zakopanego

Gotówka tarczą obronną dla Polski w czasach wojny hybrydowej

»»Władza Donalda Tuska walczy z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim – oglądaj w telewizji wPolsce24