Bruksela blokuje bezcłowy import cukru

Komisja Europejska zapowiedziała tymczasowe zawieszenie bezcłowego importu cukru w ramach tzw. procedury uszlachetniania czynnego. Decyzja to odpowiedź na apele plantatorów buraka cukrowego, którzy wskazywali na piętrzące się nadużycia i spadek cen surowca. W minionym sezonie na unijny rynek wjechało w ten sposób ponad 740 tys. ton cukru – a więc cztery razy więcej niż wynosi planowany kontyngent z Mercosuru oraz siedem i pół razy więcej górnego limitu z umowy z Ukrainą.

Mechanizm miał pozwalać na przywóz cukru bez cła pod warunkiem jego ponownego wywozu w przetworach, np. w słodyczach czy dżemach. W praktyce część surowca pozostawała na wspólnym rynku, głównie na południu, wypierając cukier z Polski, Niemiec i Francji. Nasz kraj odpowiada za około 15 proc. produkcji unijnej eksportuje i rocznie nawet 900 tys. ton. Spadek cen sprawił, że w sezonie 2025/2026 stawki za buraki są niższe rok do roku o około 30 proc.

Grzegorz Szafraniec

