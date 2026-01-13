Elon Musk komentuje veto prezydenta Polski. "Bravo!"

W piątek prezydent Polski Karol Nawrocki zawetował projekt ustawy, która miała wdrożyć w Polsce unijny Digital Services Act (DSA) – kluczowe rozporządzenie o usługach cyfrowych dotyczącym moderacji treści w internecie. Nawrocki oświadczył, że nie może podpisać przepisów, które jego zdaniem w praktyce oznaczałyby administracyjną cenzurę i ograniczenia wolności słowa, oraz że „państwo powinno gwarantować wolność, a nie ją ograniczać”.

Decyzja prezydenta wywołała szeroką debatę publiczną. Do sprawy odniósł się nawet sam Elon Musk!

Na wpisie przedsiębiorcy Elona Muska widzimy, że miliarder odniósł się pozytywnie do tej decyzji

Musk wcześniej krytykował unijne regulacje cyfrowe jako ograniczające wolność wypowiedzi i wywołujące napięcia z rynkowymi platformami internetowymi.

Wetowanie ustawy oznacza, że Polska pozostaje jednym z krajów UE, które nie wprowadzą rozporządzenia ograniczającego wolnosć słowa.

x, jb

