Pechowy czwartek dla finansów w Grupie Azoty

Orlen żąda od Grupy Azoty Polyolefins natychmiastowej spłaty pożyczki z 2025 r. przeznaczonej na sfinansowanie zakupu propanu - podała Grupa Azoty w komunikacie. Kwoty należne Orlenowi na mocy umowy wraz z odsetkami wynoszą 28,7 mln dol.

Jak podano, zobowiązanie wynika z umowy pożyczki w celu sfinansowania nabycia propanu przez Grupę Azoty Polyolefins z dnia 17 marca 2025 r. oraz aneksu z 26 maja 2025 roku. Grupa Azoty podała, że żądanie zostało skierowane w następstwie postawieniu przez banki w stan wymagalności zobowiązań kredytowych. Na dzień 28 stycznia 2026 roku kwoty należne Orlenowi wraz z odsetkami wynoszą 28,7 mln dol.

»» O niespłaceniu kredytu w terminie przez Azoty Polyolefins czytaj tutaj:

Gigant chemii nie spłacił 3,9 mld zł. „Nie mamy takich środków””

Jak podano, pożyczka została zaciągnięta przez Grupę Azoty Polyolefins i pozostaje bez regresu do spółki, a żądanie spłaty jest konsekwencją niespłacenia pożyczki oraz wygaśnięcia z dniem 30 września 2025 r. umowy stabilizacyjnej i ma charakter formalny.

Jednocześnie spółka poinformowała, że żądanie Orlenu pozostaje bez wpływu na założenia procesu oraz działania Orlenu dotyczące oferty nabycia akcji Grupy Azoty Polyolefins.

„Oceniamy, że działania Orlenu wpisują się w standardowe procedury obowiązujące w relacjach finansowych tego typu i nie wpływają na kontynuowany proces restrukturyzacyjny GA Polyolefins. Spółka prowadzi postępowanie o zatwierdzenie układu, którego celem jest uporządkowanie sytuacji finansowej i uzgodnienie warunków spłaty zobowiązań z wierzycielami” - powiedział, cytowany w komunikacie, Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty.

„Jednocześnie zgodnie z otrzymanym od Orlenu zapewnieniem pozostajemy w dialogu w sprawie dalszych kroków dotyczących zbycia całości GA Polyolefins. Działania podejmowane przez wierzycieli nie wpływają na bieżącą działalność operacyjną ani realizację podstawowych celów biznesowych Grupy Azoty” – dodał.

Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty / autor: materiały prasowe Grupy Azoty

Grupa Azoty Puławy otrzymała pozew od konsorcjum Polimeksu

Grupa Azoty Puławy otrzymała pozew złożony przez konsorcjum firm Polimex Mostostal, Polimex Energetyka oraz SBB Energy, obejmujący roszczenia wobec spółki związane z realizacją przez wykonawcę kontraktu na budowę bloku węglowego w Puławach - podała spółka w komunikacie.

W pozwie wykonawca wnosi o zasądzenie od spółki roszczenia głównego w wysokości 189,16 mln zł tytułem pozostałej części wynagrodzenia z kontraktu, skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności roszczenia głównego do dnia złożenia pozwu w wysokości 29,64 mln zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od wniesienia pozwu do zapłaty.

Spółka poinformowała, że zgłaszane wobec niej przez wykonawcę roszczenia są bezzasadne i w wyznaczonym przez Sąd terminie złoży odpowiedź na pozew.

„Podkreślamy, że otrzymanie pozwu ze strony konsorcjum wykonawców budowy bloku węglowego w Puławach nie zmienia naszej dotychczasowej oceny sytuacji prawnej w związku z realizacją kontraktu. Spółka konsekwentnie uznaje zgłaszane roszczenia za bezzasadne i będzie tego stanowczo bronić w toku postępowania sądowego” - powiedziała Katarzyna Stasiak, wiceprezes Grupy Azoty Puławy, cytowana w przesłanym komentarzu.

Zarząd puławskich Azotów wskazuje, że spółka aktywnie dochodzi własnych roszczeń wobec wykonawcy na łączną kwotę ponad 489 mln zł - w tym z tytułu kar umownych i kosztów poniesionych w związku z niewykonaniem kontraktu, a toczące się postępowania sądowe pozostają pod bieżącym nadzorem.

„22 października 2025 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Okręgowego w Lublinie, na którym strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Sąd wyznaczył kolejną rozprawę na 22 kwietnia 2026 roku” - powiedziała Katarzyna Stasiak.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec miodu z szarej strefy?

Zmowa-gigant? Przeszukania w hurtowniach RTV i AGD

Stalowa pętla dla polskich hut?

»»Co dalej z ustawą wiatrakową? Czy polskie hutnictwo przetrwa? – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24