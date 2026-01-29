Pechowy czwartek dla finansów w Grupie Azoty
Orlen żąda od Grupy Azoty Polyolefins natychmiastowej spłaty pożyczki z 2025 r. przeznaczonej na sfinansowanie zakupu propanu - podała Grupa Azoty w komunikacie. Kwoty należne Orlenowi na mocy umowy wraz z odsetkami wynoszą 28,7 mln dol.
Jak podano, zobowiązanie wynika z umowy pożyczki w celu sfinansowania nabycia propanu przez Grupę Azoty Polyolefins z dnia 17 marca 2025 r. oraz aneksu z 26 maja 2025 roku. Grupa Azoty podała, że żądanie zostało skierowane w następstwie postawieniu przez banki w stan wymagalności zobowiązań kredytowych. Na dzień 28 stycznia 2026 roku kwoty należne Orlenowi wraz z odsetkami wynoszą 28,7 mln dol.
Jak podano, pożyczka została zaciągnięta przez Grupę Azoty Polyolefins i pozostaje bez regresu do spółki, a żądanie spłaty jest konsekwencją niespłacenia pożyczki oraz wygaśnięcia z dniem 30 września 2025 r. umowy stabilizacyjnej i ma charakter formalny.
Jednocześnie spółka poinformowała, że żądanie Orlenu pozostaje bez wpływu na założenia procesu oraz działania Orlenu dotyczące oferty nabycia akcji Grupy Azoty Polyolefins.
„Oceniamy, że działania Orlenu wpisują się w standardowe procedury obowiązujące w relacjach finansowych tego typu i nie wpływają na kontynuowany proces restrukturyzacyjny GA Polyolefins. Spółka prowadzi postępowanie o zatwierdzenie układu, którego celem jest uporządkowanie sytuacji finansowej i uzgodnienie warunków spłaty zobowiązań z wierzycielami” - powiedział, cytowany w komunikacie, Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty.
„Jednocześnie zgodnie z otrzymanym od Orlenu zapewnieniem pozostajemy w dialogu w sprawie dalszych kroków dotyczących zbycia całości GA Polyolefins. Działania podejmowane przez wierzycieli nie wpływają na bieżącą działalność operacyjną ani realizację podstawowych celów biznesowych Grupy Azoty” – dodał.
Grupa Azoty Puławy otrzymała pozew od konsorcjum Polimeksu
Grupa Azoty Puławy otrzymała pozew złożony przez konsorcjum firm Polimex Mostostal, Polimex Energetyka oraz SBB Energy, obejmujący roszczenia wobec spółki związane z realizacją przez wykonawcę kontraktu na budowę bloku węglowego w Puławach - podała spółka w komunikacie.
W pozwie wykonawca wnosi o zasądzenie od spółki roszczenia głównego w wysokości 189,16 mln zł tytułem pozostałej części wynagrodzenia z kontraktu, skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności roszczenia głównego do dnia złożenia pozwu w wysokości 29,64 mln zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od wniesienia pozwu do zapłaty.
Spółka poinformowała, że zgłaszane wobec niej przez wykonawcę roszczenia są bezzasadne i w wyznaczonym przez Sąd terminie złoży odpowiedź na pozew.
„Podkreślamy, że otrzymanie pozwu ze strony konsorcjum wykonawców budowy bloku węglowego w Puławach nie zmienia naszej dotychczasowej oceny sytuacji prawnej w związku z realizacją kontraktu. Spółka konsekwentnie uznaje zgłaszane roszczenia za bezzasadne i będzie tego stanowczo bronić w toku postępowania sądowego” - powiedziała Katarzyna Stasiak, wiceprezes Grupy Azoty Puławy, cytowana w przesłanym komentarzu.
Zarząd puławskich Azotów wskazuje, że spółka aktywnie dochodzi własnych roszczeń wobec wykonawcy na łączną kwotę ponad 489 mln zł - w tym z tytułu kar umownych i kosztów poniesionych w związku z niewykonaniem kontraktu, a toczące się postępowania sądowe pozostają pod bieżącym nadzorem.
„22 października 2025 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Okręgowego w Lublinie, na którym strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Sąd wyznaczył kolejną rozprawę na 22 kwietnia 2026 roku” - powiedziała Katarzyna Stasiak.
