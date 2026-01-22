Andrzej Duda założył biznes. Ma wspólnika

Były prezydent Andrzej Duda wspólnie z żoną Agatą Kornhauser-Dudą założył spółkę komandytową, która ma zajmować się doradztwem biznesowym i strategicznym - ujawnił portal Wirtualna Polska. Firma została zarejestrowana pod koniec 2025 roku w Krakowie – podaje portal rmf24.pl

Z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Andrzej Duda jest komplementariuszem, czyli osobą odpowiedzialną za reprezentowanie spółki oraz jej zobowiązania całym majątkiem. Wniósł do niej kapitał w wysokości 500 tys. złotych. Z kolei Agata Kornhauser-Duda występuje w roli komandytariusza - jej odpowiedzialność finansowa jest ograniczona, a wkład kapitałowy wynosi 10 tys. złotych. Mimo to była pierwsza dama ma prawo do 50 proc. udziału w zyskach spółki.

Czy ma zajmować się firma byłego prezydenta?

_Zakres działalności nowej firmy jest szeroki. Obejmuje m.in. doradztwo w zakresie zarządzania, strategii i marketingu, a także badania rynku i opinii publicznej. Wśród kodów PKD znalazły się również usługi edukacyjne, w tym nauczanie języków obcych i szkolenia, co może nawiązywać do wcześniejszej kariery Agaty Kornhauser-Dudy, która przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego.

Firma nosi nazwę „Andrzej Duda PAAD”.

