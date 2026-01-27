W Bukowinie o rynku kapitałowym

Budzimy rynek kapitałowy, takie jest hasło tegorocznej konferencji organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich. Tradycyjnie, jak co roku, odbędzie się ona w marcu w Bukowinie Tatrzańskiej.

Konferencja Rynku Kapitałowego jest jednym z najważniejszych wydarzeń na tym rynku. Biorą w nim udział przedstawiciele administracji rządowej, nauki, inwestorów, zagranicznych instytucji działających w naszym regionie Europy. W tegorocznej KRK zapowiedzieli uczestnictwo m.in. przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, warszawskiej giełdy, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Ministerstwa Finansów i Gospodarki, Ministerstwa Cyfryzacji, członkowie zarządów największych banków i instytucji działających na rynku kapitałowym.

W nocie wprowadzającej do tegorocznej konferencji organizatorzy wydarzenia, czyli IDM, piszą o znaczeniu jakości inwestycji i oparciu ich na innowacjach, które są głównym źródłem wzrostu produktywności gospodarki. IDM zapewnia, że rynek kapitałowy, który jest źródłem kapitału dla innowacyjnych firm, szczególnie na wczesnym etapie ich rozwoju, może być filarem rządowego programu Innovate Poland.

Żeby tak się jednak stało potrzebne jest wsparcie na szczeblu politycznym. Dlaczego? Ponieważ - jak pisze Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich - rynki finansowe nie przyjmują samoistnie optymalnej struktury, działają w określonym reżimie prawnym, który ma wpływ na ich możliwości rozwoju.

Konferencja będzie poświęcona m.in. takim tematom, jak: deregulacja rynku kapitałowego, ETF-y, Oszczędnościowe Konto Inwestycyjne (OKI), oszczędzanie długoterminowe. Zakończy ją debata na temat szans i wyzwań stojących przed firmami inwestycyjnymi. KRK ‘26 odbędzie się w dniach 8-11 marca 2026 r. w Hotelu BUKOVINA w Bukowinie Tatrzańskiej Więcej o konferencji: https://konferencja.idm.com.pl/

Stanisław Koczot