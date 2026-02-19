Każdy skup pod kontrolą państwa
Polski rynek mleka coraz mocniej opiera się na danych i nadzorze. Państwo krok po kroku przejmuje kontrolę nad punktami skupu. Kluczową rolę w porządkowaniu obrotu surowcem i w eliminowaniu szarej strefy odgrywa „Rejestr pierwszych podmiotów skupujących mleko”.
Od 16 lutego obowiązują nowe zasady raportowania – podmioty skupujące muszą składać do oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) miesięczne raporty z wykorzystaniem formularza 5.0. Co to za dokument? Rejestr identyfikuje firmy działające na rynku, pozwala monitorować ilość i jakość skupowanego mleka oraz wspiera analizy potrzebne do kształtowania polityki rolnej. KOWR weryfikuje dane, kontroluje uczestników rynku i przekazuje informacje do Komisji Europejskiej. W 2025 roku w rejestrze znajdowało się 314 podmiotów, a do skupu trafiło 13,8 mln ton mleka. Dla rolników system oznacza większą przejrzystość, współpracę z legalnymi odbiorcami i stabilniejsze rozliczenia.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: KOWR
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
„Siedmiokilometrowy zator” - o szkodzących Polsce, niemieckich kontrolach granicznych
Zawrotna kariera odroczonych płatności
Morawiecki mówi Tuskowi: „Sprawdzam”, „Wiem, skąd wziąć 25 mld zł’”
»»Kuszące płatności odroczone – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.