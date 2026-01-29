Mocna sesja złotego z osłabieniem na finiszu

W czwartek złoty przez większość dnia pozostawał na stabilnych poziomach wobec euro i dolara, natomiast niedługo przed zakończeniem sesji zaczął osłabiać się, na skutek pogorszenia nastrojów na rynkach bazowych. Zdaniem analityków, pomimo czwartkowego osłabienia, polska waluta pozostaje relatywnie mocna, dlatego kurs EUR/PLN w średnim terminie raczej nie powinien spaść poniżej strefy wsparcia na poziomie 4,18-4,19.

„W czwartek przez większość sesji kurs złotego wobec euro i dolara pozostawał w pobliżu poziomów wczorajszych zamknięć, ale nasilenie awersji do ryzyka i zmienności na wielu rynkach spowodowało niewielkie osłabienie złotego” - powiedział PAP Biznes Tomasz Marek, analityk rynków finansowych PKO BP.

Jego zdaniem, nagłą zmianę nastrojów mogły spowodować kwestie związane z napięciami wokół Iranu, a także pogorszenie sentymentu wokół spółek technologicznych w USA.

Jak ocenia Tomasz Marek, parząc w szerszej perspektywie, EUR/USD przestał wzrastać, czego przyczyną są m. in. czynniki techniczne, czyli dotarcie kursu tej pary do oporów znajdujących się między 1,1980 a 1,2080.

„Drugim czynnikiem jest narracja przedstawicieli USA, a konkretnie szefa Departamentu Skarbu, Scotta Bessenta, który sugerował, że Stany Zjednoczone preferują silnego dolara. Dodatkowo bankierzy centralni z Europy wyrazili zaniepokojenie wysokim kursem EUR/USD, który może ograniczyć eksport” – powiedział.

Złoty pozostaje relatywnie mocny - nie nastąpiła zmiana trendu

Jego zdaniem, pomimo czwartkowego osłabienia złotego, nie nastąpiła zmiana średnioterminowego trendu.

„Złoty pozostaje relatywnie mocny, w szczególności do dolara. Kurs pary USD/PLN konsoliduje się poniżej technicznych oporów, które widzimy w strefie między 3,53 a 3,57. Jeśli chodzi o EUR/PLN, pozostaje bliżej środkowych partii średnioterminowego kanału spadkowego” - powiedział Tomasz Marek.

„Jutro mamy wstępny dane na temat PKB Polski za 2025 rok. Solidny odczyt może dalej wspierać złotego, jednak patrząc w szerszym terminie, złoty jest już mocny, i nie uważamy, by nawet w sprzyjającym otoczeniu EUR/PLN zszedł poniżej strefy wsparcia, która znajduje się w okolicy 4,18-4,19. W przypadku USD/PLN, dopóki kurs będzie pozostawał powyżej wskazanej strefy oporów na 3,53-3,57, widzimy jeszcze potencjał na niższe poziomy tej pary” - dodał.

PAP Biznes

