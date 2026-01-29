I znów wzrosną stawki za przejazd A4

Zarządca odcinka Kraków-Katowice autostrady A4 Stalexport wnioskuje o podniesienie od 1 kwietnia stawek za przejazd; opłata od samochodów osobowych miałaby wzrosnąć z 17 do 18 zł na bramce, czyli z 34 do 36 zł za przejazd całego odcinka.

W czwartek Stalexport skierował odpowiedni wniosek do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zarządca wskazuje w nim, że dla samochodów ciężarowych kategorii 2,3,4 i 5 opłata na jednej bramce miałaby wzrosnąć z 52 do 55 zł, czyli ze 104 do 110 zł za cały odcinek. Przy czym dla kategorii 2 i 3 utrzymana miałaby zostać 22 zł bonifikata, zatem obecna opłata dla pojazdów tych kategorii w wysokości 30 zł wzrosłaby do 33 zł, czyli z 60 do 66 zł za cały odcinek.

Zarządca trasy podkreśla, że zmiana wynika z rosnących kosztów utrzymania autostrady i ponoszonych nakładów inwestycyjnych przed zakończeniem umowy koncesyjnej w marcu 2027 roku, kiedy autostrada zostanie przekazana stronie publicznej.

„Rosną stawki firm budowlanych i ceny materiałów, zatem korekta opłat o 1 zł jest niewielka. Obecna cena za jeden przejazd jest daleka od maksymalnej, którą dopuszcza umowa ze stroną publiczną” – powiedział rzecznik Stalexport Autostrada Małopolska Daniel Gryt, cytowany w informacji.

Jak dodał, intencją firmy jest utrzymanie bonifikaty dla kategorii 2 i 3. Będzie ona odrębnie konsultowana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - podkreślił Gryt. Zaznaczył, że korekty te są dalekie od dopuszczalnych maksymalnych poziomów stawek, ustalonych ze stroną publiczną, które mogłyby wynieść w przypadku samochodów osobowych nawet 30 zł.

Pieniądze z opłat na utrzymanie drogi

Stalexport przypomniał, że pieniądze z opłat za przejazd wydawane są na inwestycje i utrzymanie trasy w wysokim standardzie. W 2025 r. oddano do użytku ok. 35 km nowej jezdni, a w 2026 r. wyremontowane zostaną kolejne 32 km, co oznacza, że do końca 2026 roku cała trasa A4 Katowice–Kraków będzie posiadała nową, wytrzymałą nawierzchnię – znacznie lepszą względem stanu z początku obowiązywania koncesji - podkreślił zarządca.

„Spółka zobowiązana jest do utrzymania trasy w bardzo dobrym stanie i w takim standardzie musi przekazać autostradę stronie publicznej za rok. Należy też pamiętać, że ważnym beneficjentem zysków spółki jest Skarb Państwa, który w 2024 r. otrzymał z tego tytułu 126,5 mln zł. Od 2018 r. do budżetu państwa trafiło już ponad 600 mln zł” - dodał Gryt.

Od marca 2027 r. A4 wroci do państwowego zarządu

61-kilometrowy odcinek autostrady A4 Katowice – Kraków został w 1997 r., na mocy koncesji, przekazany firmie Stalexport. Od tego czasu jest utrzymywany i zarządzany przez tę spółkę i jej podmiot zależny – obecnie odpowiada za to Stalexport Autostrada Małopolska. Koncesja wygasa w marcu 2027 r. Rząd nie planuje jej przedłużenia ani wyboru nowego koncesjonariusza. Od 2027 roku podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i zarządzanie tą drogą ma być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

