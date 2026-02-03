Każdego dnia pracę traci 140 osób. Obajtek dostrzega "światło w tunelu"

Europejska branża motoryzacyjna jest w największym kryzysie od lat. Każdego dnia pracę traci średnio 140 osób - podsumowuje skutki kolejnych fatalnych decyzji KE europoseł Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.

„140 osób – tyle osób jest zwalnianych dziennie z przemysłu motoryzacyjnego w Europie. W ciągu dwóch lat zwolniono 100 tysięcy ludzi. To zdecydowanie więcej niż za czasów pandemii. Rosną regulacje, rosną koszty produkcyjne, przemysł samochodowy w Europie się stacza” – powiedział europoseł Daniel Obajtek w filmie zamieszczonym na platformie X.

Jest światło w tunelu

„Jedynie prawicowe partie walczą o to, by przemysł samochodowy przetrwał. Dopóki będą różnego rodzaju lewacy socjaliści zarządzać Europą nic się nie zmieni”- dodał Obajtek

Europoseł wyraził również nadzieję na poprawę sytuacji.

Jestem przekonany, że w ciągu dwóch, maksymalnie trzech lat Unia Europejska przejdzie poważną transformację i porzuci obecne regulacyjne nadmiarowe przepisy, które tylko zwiększają koszty produkcji.

