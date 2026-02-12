Prezes Grupy Azoty odwołany. Odsiecz rządowa?

Rada Nadzorcza Grupy Azoty odwołała Andrzeja Skolmowskiego z funkcji prezesa i delegowała Aleksandrę Machowicz-Jaworską do wykonywania obowiązków prezesa - poinformowała spółka w komunikacie giełdowym. Odwołano także dwóch wiceprezesów - Pawła Bielskiego i Andrzeja Dawidowskiego. Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje dokapitalizowanie Grupy Azoty.

„Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (…) informuje, że w dniu 12 lutego 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie odwołania następujących Członków Zarządu Spółki: - Pana Andrzeja Skolmowskiego - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu; - Pana Pawła Bielskiego - pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu; - Pana Andrzeja Dawidowskiego - pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu” - przekazała Grupa Azoty w czwartek.

Do pełnienia obowiązków prezesa delegowano Aleksandrę Machowicz-Jaworską, która dotychczas pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. Obejmie ona funkcję od 13 lutego do momentu wybrania nowego prezesa, ale na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

MAP planuje dokapitalizowanie Grupy Azoty

„MAP, jako dominujący akcjonariusz Grupy Azoty, jest zdeterminowany, aby proces restrukturyzacji spółki zakończył się jak najszybciej. Trudna sytuacja finansowa Grupy, będąca konsekwencją błędnych decyzji inwestycyjnych sprzed 2023 r. oraz niesprzyjających warunków rynkowych, wymaga konsekwentnego podejmowania decyzji i proaktywnych działań, w tym w obszarze negocjacji z instytucjami finansowymi” - poinformowało ministerstwo.

Ministerstwo podkreśliło, że planuje dokapitalizowanie Grupy Azoty, co - jak zaznaczyło - „stworzy warunki do skutecznego wdrożenia strategii spółki oraz ustabilizowania jej sytuacji finansowej”. Ze względu na profil działalności oraz bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa Grupa Azoty ma znaczenie strategiczne. Dlatego MAP podejmuje wszelkie działania zmierzające do odbudowy jej kondycji oraz konsolidacji sektora chemicznego w Polsce - wskazał resort.

PAP, sek

