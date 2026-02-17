Aż 80 tys. zł. Pomoc finansowa dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła we wtorek nabór wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym, który minimalizuje zużycie surowców oraz ilość powstałych odpadów - poinformowała PARP. Firmy mogą się ubiegać o pomoc finansową w kwocie do 80 tys. zł.

Od wtorku przedsiębiorcy mogą składać do PARP wnioski o przyznanie dofinansowania w programie Inno_LAB „Granty dla Zielonej Produkcji”. Firmy mogą otrzymać środki na realizację działań związanych z budową gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). To model produkcji i konsumpcji, który minimalizuje zużycie surowców oraz ilość odpadów, maksymalnie wydłużając cykl życia produktów poprzez ponowne użycie, naprawę, renowację i recykling.

Krótko o programie

PARP przekazała, że program jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG). Jego głównym celem jest zaś wzmocnienie trwałego wzrostu oraz konkurencyjności polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki inwestycjom produkcyjnym w obszarze GOZ. Wsparcie ma objąć zarówno etap przygotowania planu zmian, jak i późniejsze inwestycje, które mają pomóc firmom budującym GOZ uzyskać realne zyski.

Na co można wydać pieniądze?

Pozyskane w ramach programu środki będzie można przeznaczyć nie tylko na audyty procesów produkcyjnych, ale również na wdrożenie innowacyjnych technologii i transformację parków maszynowych.

„Nowoczesna produkcja to dziś nie tylko innowacja technologiczna, ale także mądre gospodarowanie zasobami. Chcemy pomóc firmom przełożyć wyzwania środowiskowe na konkretne przewagi rynkowe i realne oszczędności operacyjne. Wierzymy, że GOZ może stanowić atrakcyjny kierunek rozwoju dla polskich przedsiębiorstw, poszukujących nowych możliwości rynkowych” – wskazał prezes PARP Krzysztof Gulda, cytowany w komunikacie Agencji.

I etap

PARP przekazała, że program ma być realizowany w dwóch etapach. Pierwszy realizować będą operatorzy, których zadaniem będzie „wypracowanie dla wybranych przedsiębiorców kierunków zmian w procesie domykania obiegu w procesach produkcyjnych firmy”.

Operatorem może zostać podmiot, który działa na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, ma doświadczenie w realizacji projektów dotyczących transformacji firm w kierunku GOZ oraz zatrudnia odpowiednich ekspertów do realizacji usług.

II etap

Drugi etap będzie realizowany przez PARP, który będzie udzielał firmom dofinansowania na wdrożenie wybranych rozwiązań, opracowanych w pierwszym etapie.

Granty

O grant mogą się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, którzy zobowiążą się do realizacji programu transformacji GOZ w konkretnym terminie i na warunkach określonych we wniosku.

Pula środków przewidzianych do rozdysponowania w programie wynosi 2,4 mln zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego grantu wynosi 800 tys. zł, przy czym na rzecz jednego przedsiębiorcy można przeznaczyć środki w wysokości do 80 tys. zł - podała PARP.

pap, jb