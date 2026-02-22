Rekordowo niskie poparcie biznesu dla euro
Poparcie dla przyjęcia euro wśród szefów średnich i dużych firm spadło do najniższego poziomu w historii badań. Zdecydowana większość przedsiębiorców sprzeciwia się dziś wejściu Polski do strefy euro – czytamy na portalu Tysol.pl.
Z najnowszego badania firmy doradczej Grant Thornton, wynika, że nastawienie polskiego biznesu do wspólnej waluty wyraźnie się pogorszyło.
► Obecnie jedynie 23 proc. szefów średnich i dużych przedsiębiorstw opowiada się za przyjęciem euro.
► Przeciwnego zdania jest 66 proc. ankietowanych.
► 23 proc. badanych deklaruje brak wyrobionej opinii w tej sprawie.
To najsłabszy wynik w całej historii pomiarów. Jeszcze 15 lat temu zwolennicy wejścia do strefy euro stanowili 85 proc.
Eksperci Grant Thornton podsumowali sytuację krótko: „euroentuzjazm polskiego biznesu po prostu wyparował”.
Powody zmiany nastawienia
Specjaliści wskazują, że jednym z głównych powodów spadku entuzjazmu wobec euro jest stabilizacja kursu złotego wobec wspólnej waluty. Ogranicza to znaczenie ryzyka walutowego dla firm.
Wielu przedsiębiorców uważa także, że przyjęcie euro w najbliższych latach jest mało prawdopodobne. Najczęściej wskazywany scenariusz - przez 34 proc. badanych - zakłada, że Polska w ogóle nie przystąpi do strefy euro.
