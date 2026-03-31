Tańsze paliwo na Słowacji tylko dla Słowaków

Robert Fico znów naraził się Brukseli, która teraz krytykuje go za to, że stara się ukrócić turystykę paliwową i obcokrajowcy na stacjach muszą płacić wyższe ceny niż Słowacy.

Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie, która wywindowała notowania ropy i gazu, zmusza rządy wielu państw na świecie do nadzwyczajnych działań, by zapobiec drastycznym podwyżkom cen paliw dla obywateli. Jedne obniżają podatki, inne zamrażają ceny na stacjach lub apelują o korzystanie z komunikacji publicznej. Władze w Bratysławie już 18 marca zdecydowały się na wprowadzenie zróżnicowanych cen oleju napędowego - niższych dl;a obywateli kraju i wyższych dla obcokrajowców, a jednorazowo można zatankować paliwo maksymalnie za 400 euro. W rezultacie właściciele aut z zagranicznymi rejestracjami, którzy tankują na Słowacji, muszą płacić więcej.

Tym samym rząd Roberta Fico stał się znów obiektem krytyki Komisji Europejskiej, która zażądała zniesienia przepisów różnicujących ceny paliwa. I w tej sprawie wysłała list do szefa słowackiego rządu Ale ten nie zamierza się poddawać i – jak informują słowackie media – nie zamierza ulegać szantażowi Brukseli. I zapowiedział, że jeśli sytuacja na rynku paliwowym będzie trudna, to przepisy dotyczące cen paliwa będą obowiązywały dłużej niż tylko przez 30 dni czyli także po 18 kwietnia.

Agnieszka Łakoma