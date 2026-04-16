Bruksela od dziś graczem na rynku surowców

Rusza unijna platforma, która ma ułatwić krajom członkowskim zakup surowców krytycznych i minerałów ziem rzadkich w ramach szerszej strategii, która zakłada przynajmniej częściowe uniezależnienie UE od dostaw z Chin.

Platforma łączy unijne firmy zainteresowane zakupem minerałów z dostawcami. Oczywiście Komisja Europejska nie ingeruje w ostateczne finalizowanie umów na dostawy. Są one jednak niezwykle potrzebne, bo Unia bazuje na imporcie surowców niezbędnych do rozwoju nie tylko zielonych, ale także militarnych technologii. Ich lista jest długa i obejmuje m.in. kobalt, nikiel, metale ziem rzadkich, german, bor czy grafit.

Te pierwiastki i minerały potrzebne są w produkcji chipów, magnesów wykorzystywanych w silnikach odrzutowych, pociskach i dronach a także w autach elektrycznych, wiatrakach i panelach fotowoltaicznych.

Chińczycy trzymają mocno rękę na rynku

Komisja Europejska przeforsowała ambitną strategię, która zakłada, że już na koniec tej dekady co najmniej 10 proc. potrzebnych minerałów ma pochodzić z wydobycia z własnych źródeł, a 25 proc. z recyklingu. Jednak ambicje odbiegają od rzeczywistości. Europejski Trybunał Obrachunkowy w lutowym raporcie bardzo krytycznie ocenił działania władz unijnych, by zapewnić dostawy, ale także ostrzegał, że pierwiastków ziem rzadkich może po prostu zabraknąć. Według raportu UE grozi wręcz „niedobór surowców niezbędnych do osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych”. Natomiast to, co robi, by zmienić sytuację czyli zdywersyfikować import i uniezależnić się przynajmniej częściowo od Chin „nie przynosi wymiernych rezultatów”, zaś „wąskie gardła utrudniają produkcję krajową, a recykling jest wciąż w powijakach”.

Trudno ocenić, czy i na ile platforma łącząca dostawców i odbiorców pomoże w zaopatrzeniu unijnego przemysłu w poszukiwane surowce i minerały. Formalnie Komisja Europejska liczy, ze nie tylko dzięki temu narzędziu ale także dzięki umowom o wolnym handlu z krajami Mercosur i Australią zdoła zdywersyfikować źródła zaopatrzenia.

Jednak nie zmienia to faktu, że światowy prymat w dziedzinie pierwiastków ziem rzadkich dzierżą Chiny i w opinii wielu ekspertów jest to jeden z najważniejszych atutów tego kraju w światowym handlu, gdyż dominują zarówno w wydobyciu jak i przetwórstwie.

Agnieszka Łakoma

