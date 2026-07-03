Aż 725 tys. zł dla ministry zdrowia. „Jest lepsza od Kacprzyka”

Jak informuje Wirtualna Polska, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda otrzymała w 2025 r. ponad 530 tys. zł ze spółki Szpitale Pomorskie, którą wcześniej kierowała. W 2026 r. spółka wypłaciła jej dodatkowe 57 073,06 zł tytułem odszkodowania za zakaz konkurencji – mimo że od lipca 2025 r. pełni już funkcję ministerialną i nie działa w sektorze prywatnym.

Łącznie świadczenia przekraczają 587 tys. zł w dwa lata, a w oświadczeniu majątkowym za 2025 r. widnieje ok. 725 tys. zł „innych dochodów”.

Sprawa budzi pytania o sens wypłacania odszkodowania za zakaz konkurencji w sytuacji, gdy nie doszło do przejścia do konkurencji, lecz do objęcia funkcji publicznej nadzorującej cały system ochrony zdrowia.

KOMENTARZE

„Uważam, że ona jest lepsza od Kacprzyka. Kacprzyk musiał biegać po kilku szpitalach, żeby zarobić, a ona sobie od razu wpisała, żeby jej zapłacili za to, że nie będzie biegać” - napisał na portalu X Krzysztof Stanowski

Na podstawie wp,jb