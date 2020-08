ZPP alarmuje: rynek franczyzy w Polsce jest zagrożony

Podstawowym zagrożeniem rynku franczyzowego w Polsce jest nieprzewidywalność i brak stabilności prawa. Apteki są jednym z tych sektorów, w których franczyza jest bardzo popularna, ale to również sektor, który w ostatnich latach przeszedł legislacyjną rewolucję. Wprowadzono zasadę apteka dla aptekarza, co ograniczyło rozwój sieci franczyzowych - ocenia Jakub Bińkowski ze Związku Pracodawców i Przedsiębiorców

Bińkowski przypomina, że wprowadzono różne kryteria - m.in. demograficzno-geograficzne czy ograniczenia co do podmiotów, które mogą być właścicielami apteki.

Po dwóch latach obowiązywania regulacji jesteśmy w momencie, gdy liczba aptek w Polsce diametralnie spadła. Właściwie pod względem wielkości rynku wróciliśmy do poziomu z 2012 roku. Same apteki są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Kilkadziesiąt procent z nich straciło rentowność. Szczególnie w tym trudnym czasie spowodowanym pandemią Covid-19. Trzeba było ponieść duże wydatki, by dostosować placówki do nowych wymogów - podkreśla ekspert.