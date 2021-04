Wielkie zadłużenie Gdyni!

Miasto Gdynia od lat reklamuje się jako wspaniałe miejsce do życia, zaś włodarz miejscowości - prezydent Wojciech Szczurek - kreuje się na jednego z najsprawniejszych, polskich samorządowców.

Rzeczywistość jednak wygląda nieco inaczej. Jak wskazuje radny Marcin Bełbot Gdynia ma potężne zadłużenie.

W odpowiedzi na pytanie radnego wskazano, iż miasto ma dług w wysokości 862 648 199 złotych!

Odpowiedź na pytanie radnego / autor: fot. Marcin Bełbot/Facebook

Nie jest to jedyny problem miasta. Radny niedawno wspominał też o potężnych kosztach tworzenia tzw. basenu olimpijskiego w Gdyni, które wynoszą 234 mln złotych!

Skąd takie skoki?

Uważam, że zaistniała sytuacja to wytwór narastającej propagandy prezydenta Szczurka, który regularnie co jakiś czas informował nas o jakie to wspaniałe funkcję nie wzbogaci gdyńskiego basenu olimpijskiego - jeżeli ten oczywiście powstanie. W efekcie projekt urósł do dzisiejszych rozmiarów i 234 mln zł!!!