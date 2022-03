Jak kolej pomaga uchodźcom? (WIDEO)

Kolej w Polsce wykonuje ogromną pracę w związku z kryzysem humanitarnym i falę uchodźców. Jak wielu z nich korzysta z kolei, by dojechać na Zachód? Jak takie przedsięwzięcie wygląda od strony operacyjnej? Gościem Maksymiliana Wysockiego jest Artur Martyniuk, prezes Polregio

Przyjęliśmy około 1,6 mln uchodźców z czego spora część podróżowała składami Polregio czy Intercity i inne koleje. Szacujemy, że to około 600 tysięcy osób. Zarówno w składach specjalnych, czyli dedykowanych, jak i codziennymi, którymi jeździmy. To duża liczba, ona cały czas rośnie. Biorąc pod uwagę, że np. Niemcy przyjęły około 200 tysięcy uchodźców to zakładamy, że od nas przejęli około 100 tysięcy. Uruchamiamy pociągi, które jeżdżą wahadłowo do Niemiec, z którymi koordynujemy przewóz. Same niemieckie koleje przyjeżdżają do Przemyśla, by bezpośrednio zabierać uchodźców. My przy tym oferujemy usługi tankowania itp. Mamy tutaj szeroką współpracę - podkreślił Martyniuk.