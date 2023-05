Jak zostać doradcą podatkowym? (WIDEO)

Podatki to skomplikowana dziedzina, zwłaszcza dla firm. Dlatego ważna jest odpowiednia wiedza na ich temat

Zawód doradcy podatkowego jest ściśle regulowany. Mogą go wykonywać jedynie osoby wpisane na odpowiednią listę, prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Wykonywanie tego zawodu bez uprawnień grozi grzywną - nawet do 50 tysięcy złotych.

Gościem Stanisława Koczota w Wywiadzie Gospodarczym był dr Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

Lachowicz tłumaczył, że doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, a klientom jest przekazywany cały szereg informacji, z czym wiążą się różne obowiązki.

Przyjęło się, że proces rekrutacji na doradcę podatkowego jest jednym z bardziej skomplikowanych. A jak to wygląda w praktyce?

Jest kilka ścieżek. Podstawowa jest przez egzamin, jest dwuczęściowy: pisemny i ustny. Natomiast jest to zawód relatywnie otwarty. Wystarczy posiadać wyższe wykształcenie, nie musi być kierunkowe. To co interesujące, mamy dostępny publicznie cały wykaz pytań egzaminacyjnych. W związku z czym to kwestia przygotowania się i wykazania wiedzą przed komisją - wskazuje Lachowicz.

Są też alternatywne metody. Są na przykład dla osób z tytułem doktorów habilitowanych nauk prawnych. Ewentualnie jeżeli kończy się studia, z którą komisja zawarła umowę, to można pominąć obowiązek części pisemnej - dodaje.