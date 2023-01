Pora na większe emocje

Piątek okazał się w Europie kolejną bardzo spokojną sesją w okolicach zera, po bardzo silnych wzrostach w pierwszej połowie miesiąca rynki ewidentnie mają chwilowy problem z obraniem dalszego kierunku

W ubiegłym tygodniu dzienna zmiana DAX ani razu nie przekroczyła 0,5%, nie inaczej było też ostatniego dnia, gdy indeks wzrósł o 0,11%. Wzrosty na pozostałych głównych rynkach wahały się od 0,02% (CAC40) do 0,83% (FTSE MiB). Najważniejsze dane dnia, amerykańskie bazowe PCE okazały się zbieżne z oczekiwaniami, wzrost inflacji w tym ujęciu o 0,3% m/m przełożył się na spadek z 4,7% r/r do 4,4% r/r. Oczekiwania inflacyjne w badaniu Uniwersytetu Michigan korygowały się minimalnie, o 0,1pp. Od prognoz silnie odbiegałą jedynie liczba podpisanych w USA umów kupna domów, dynamika wyniosła 2,5% m/m, podczas gdy spodziewano się kontynuacji spadków (-1,0% m/m).

WIG20 spadł o symboliczne 0,01%, mWIG40 wzrósł o 0,08%, a sWIG80 o 0,79%. Wraz ze zmiennością zaczynają maleć obroty, które nie przekroczyły 1 mld zł. Generalnie polski rynek wyfaje się zmierzać w kierunku korekty, główny indeks odstawałby wyraźniej od zagranicy, gdyby nie wzrost Orlenu o 3,75%.

S&P500 wzrosło w piątek o 0,25%, a NASDAQ o 0,95%. Kolejny dzień jedenastoprocentowe wzrosty notowały akcje Tesli. Poprawa sentymentu w technologii niestety nie do końca na razie znajduje oparcie w wynikach spółek, na poziomie zagregowanym po dotychczasowych publikacjach oczekiwania wobec sektora są niższe niż pod koniec ubiegłego roku. Bardzo wiele w tej kwestii wyjaśni ten tydzień, w środę raport opublikuje Meta Platforms (Facebook), a czwartek będzie najważniejszym dniem sezonu – wyniki podadzą Apple, Alphabet i Amazon.

Raczej nie ma mowy, by rozpoczynający się tydzień przypominał ubiegły, w środę i czwartek odbędą się też posiedzenia Fed i EBC. Presja rynkowa, by J. Powell i FOMC złagodzili retorykę jest bardzo silna, od ich słów (bo decyzja o podwyżce stóp o 25 pb wydaje się przesądzona) będzie zapewne zależeć kontynuacja wzrostów i perspektywy dalszego osłabienia USD. Po ubiegłotygodniowych wypowiedziach m.in. L. Summers’a inwestorzy wydają się oczekiwać miękkiej zapowiedzi zakończenia cyklu w marcu. W godzinach porannych po tygodniowej przerwie powróciły do handlu parkiety w Chinach kontynentalnych, ale do momentu napisania komentarza straciły niemal w całości początkowe wzrosty. Przeszło dwuprocentową przecenę notuje Hang Seng. Spodziewamy się rozpoczęcia handlu w Polsce i Europie na minusach, najbliższe dwa dni mogą przynieść dużą nerwowość przed kluczowym środkiem tygodnia.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion