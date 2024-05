Jaki finisz maja?

Piątkowa sesja rozpoczęła się w Europie od spadków, ale główne indeksy kontynentu z różnym powodzeniem próbowały w trakcie dnia wygenerować odbicie – najsłabiej wyszło to w Madrycie, gdzie IBEX zamknął się 0,58% niżej, najlepiej w Mediolanie, gdzie FTSE MiB zyskało 0,07% (na minimalnym plusie zamykał się także DAX). Dzień przyniósł stabilizację renotwności obligacji – czwartkowe ich szczyty zostały przetestowane ale nie przełamane. W trakcie dnia słabe dane napływały z Wielkiej Brytanii, gdzie znacznie silniej od oczekiwań spadła sprzedaż detaliczna (-2,3% m/m vs. prognozy -0,5% m/m), ale pozytywnie zaskakiwały amerykańskie zamówienia na dobra trwałe (0,7% m/m vs. prognozy -0,9% m/m). Dokladnie po myśli inwestorów przebiegła też publikacja raportu Uniwersytetu Michgan. Indeks sentymentu konsumentów wzrósł z 67,4 pkt. do 69,1 pkt. (prognozy: 69,1 pkt.), a oczekiwania inflacyjne skorygowały się z 3,5% do 3,3%.

WIG20 spadł o 0,49%, mWIG40 o 0,24%, a sWIG80 o 0,97%. Fantastycznie po wynikach zachowywało się Pepco (+16,20%), ale z uwagi na niską wagę w głównym indeksie nie było w stanie go same pociągnąć – jedyne mocniejsze wsparcie dawało LPP (+1,56%). Silnie przeceniały się m.in. Orlen (-2,60%) i Pekao (-2,01%), które były największym balastem, ale jeszcze więcej traciły Cyfrowy Polsat (-3,81%) i JSW (-4,45%). Niekorzystnie wyglądały raporty małych spółek, spośród których najgorzej wyglądał Wittchen (-8,31%).

Bardzo mocny finisz tygodnia po słabym czwartku miał rynek amerykański. S&P500 wzrosło o 0,70%, a NASDAQ o 1,1%. O kolejnych 10,78% drożało First Solar, cały indeks S&P Global Clean Energy zyskiwał 2,4%, a zakończony tydzień był dla niego najlepszym od grudnia. O 4,26% drożał Qualcomm, o 3,70% AMD, o 3,17% Tesla, ponad 2,5% zyskiwały Meta Platforms i nVIDIA, słabszy od S&P500 z Magnificent 7 był tylko Amazon.

Ostatni tydzień maja rozpocznie się bardzo spokojnie, przy zamkniętych giełdach w Londynie i Nowym Jorku, ale dane z Chin, a także wskaźnik inflacji bazowej PCE z USA, powinny zapewnić, że jego końcówka będzie emocjonująca. Najważniejszym krótkoterminowym pytaniem wydaje się, czy raport nVIDIi oznacza, że wracamy do outperformance rynku amerykańskiego – ubiegły tydzień był dla niego neutralny, podczas gdy Hang Seng, miedź, srebro, czyli główne gwiazdy 2Q2024, notowały głębokie przeceny. Bliżej jest nam do tezy, że było to po prostu silne dostosowanie po gwałtownym ruchu w górę, giełda w Hong Kongu rośnie dzisiaj wraz z innymi parkietami azjatyckimi, srebro drożeje już o 1,6%. Ostrożni jesteśmy jedynie w stosunku do miedzi, m.in. z uwagi na bardzo wysoką produkcję w Chinach. Raport nVIDIi widzimy jako potwierdzenie jej wyjątkowości, ale nie jako przełom dla całego rynku – przy bliskiej 2,7 bln USD kapitalizacji spółki nie zakończy on debaty, czy jej notowania nie zbliżają się do lokalnego szczytu. Oczywiście podczas konferencji wynikowych spółek S&P500 termin „AI” pojawiał się przeciętnie 5 razy (u nVIDIi 86, a u Meta Platforms nawet 95), ale ostatnio napływające informacje o tempie adopcji tych technologii są bardzo mieszane.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion