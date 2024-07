Tesla pozytywnie zaskakuje, Mag7 znowu błyszczy

Wtorkowa sesja w Europie zdecydowanie nie dostarczała lokalnym inwestorom powodów do radości. Wszystkie główne indeksy zamykały dzień stratami o skali od -0,3% (CAC40) do -1,30% (IBEX). Za słabość Madrytu odpowiadał przede wszystkim sektor energii odnawialnej – 9,29% tracił Enagas, a 6,55% Acciona. Jego zachowanie na całym świecie (indeks S&P Global Clean Energy również spadał) jest dla nas dużym rozczarowaniem. Wyceny zbliżają się do kwietniowych dołków mimo dość wyraźnego spadku rentowności na świecie w ciągu ostatnich miesięcy.

WIG20 stracił 0,97%, mWIG40 1,54%, a sWIG80 0,60%. O 2,53% spadało PZU, duże ujemne kontrybucje do głównego indeksu wnosiły też PKO (-1,18%) i Allegro (-2,17%). Potężnym motorem spadków średnich spółek był Benefit (-7,69%), który taniał na fali informacji, że po raz pierwszy od 2021 r. liczba posiadaczy kart Multisport się skurczyła.

S&P500 wzrosło o 0,62%, a NASDAQ o 0,84%. O 10,20% drożała Tesla, która pobiła prognozy sprzedaży samochodów w 2Q2024. Dynamika wciąż jest ujemna (-4,8% r/r), ale liczby wyższe niż w 1Q2024 stanowią pewne zaskoczenie. Świetnie zachowywało się także AMD (+4,20%), Apple (+1,62%), Amazon (+1,42%) i Alphabet (+1,23%). nVIDIA spadała o 1,31%, ale reszta Magnificent 7 po chwilowej przerwie jest ewidentnie „back in the game”. S&P500 zamknęło się po raz pierwszy w historii powyżej 5500 pkt.

W godzinach porannych rosną niemal wszystkie indeksy w Azji (poza Szanghajem), nowe szczyty po raz pierwszy od trzech lat wyznacza Softbank. Kontrakty futures sugerują, że Europa będzie odreagowywała wczorajszą słabość, pozytywnego otwarcia możemy oczekiwać także w Polsce. Wczorajsze wypowiedzi J. Powella w Sintrze zostały odczytane jako gołębie, zaskakujący jest więc dzisiejszy powrót rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich powyżej 4,76% nawet pomimo dobrych danych JOLTS (wzrost wakatów z 7,92 mln do 8,14 mln). Najważniejszymi dzisiejszymi danymi będzie wskaźnik ISM dla amerykańskiego sektora usługowego, poznamy także zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia Fed. Decyzję o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie podejmie RPP.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion