Inflacja w strefie euro najniższa od lipca 2021 r.

W sierpniu strefa euro potwierdziła spadek rocznej inflacji konsumenckiej do poziomu 2,2 proc., w porównaniu do 2,6 proc. w lipcu. To najniższy poziom CPI, jaki odnotowano od lipca 2021 roku. Głównym czynnikiem obniżenia inflacji była gwałtowna redukcja tempa wzrostu kosztów energii i produktów przemysłowych. Mimo to, ceny w sektorze usług, żywności, alkoholu i tytoniu wciąż pozostają powyżej celów inflacyjnych.

Kiedy przyjrzeliśmy się danym z poszczególnych krajów, okazało się, że odczyt był znacznie wyższy w Belgii, która boryka się z inflacją wynoszącą 5,4 proc., Holandia z 3,4 proc., a Portugalia i Czechy – po 3,1 proc. Z kolei w Finlandii, Litwie czy Chorwacji odczyt jest o wiele niższy, w przedziale od 0,5 proc. do 1,5 proc.

»» O inflacji w UE czytaj więcej tutaj:

Wskaźnik inflacji w Polsce wśród najwyższych w Unii

Na horyzoncie zarysowała się jednak nowa niepewność. Czekamy wciąż na dzisiejsze posiedzenie Fed, które może przynieść długo oczekiwaną pierwszą obniżkę stóp procentowych w USA w tym cyklu. EBC w zeszłym tygodniu zdecydował się na cięcie, co częściowo rozwiało obawy o możliwy dalszy wzrost inflacji w strefie euro.

Mimo tych działań kurs EUR/USD utrzymał wsparcie na poziomie 1,10 i kontynuuje wzrosty. Przewidywania analityków Invest.Cinkciarz.pl wskazują, że obniżki stóp procentowych w strefie euro będą mniej radykalne niż w Stanach Zjednoczonych. Z tego też względu dalszy wzrost kursu EUR/USD jest wysoce prawdopodobny. Może to sprawić, że do połowy 2025 roku kurs USD/PLN spadnie do 3,75, a do końca roku EUR/PLN zbliży się do 4,25.

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (Invest.Cinkciarz.pl)

