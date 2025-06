Powyborcze wahnięcia złotego

Wyniki wyborów prezydenckich wpłynęły na notowania krajowej waluty. Skala ruchu nie była jednak zbyt wielka. Co więcej, w trakcie sesji złoty odrabiał poranne straty. Kontratak jest związany między innymi z osłabieniem dolara, który po raz kolejny cierpi przez decyzje prezydenta USA.

Wynik wyborów

Oficjalny wynik wyborów prezydenckich 2025 w Polsce to wygrana Karola Nawrockiego. Uzyskał on 50,89 proc. głosów. Tą niewielką różnicą pokonał Rafała Trzaskowskiego (49,11 proc.). Rezultat pokazuje skalę polaryzacji społeczeństwa i oznacza kontynuację kohabitacji – większość parlamentarna tworząca rząd i prezydent reprezentują różne obozy polityczne. Stwarza to konieczność osiągania kompromisów, niesie ryzyko konfliktów czy wzajemnego blokowania decyzji. W przypadku krajowej waluty jest to szczególnie istotne w kontekście pozyskiwania kolejnych środków z KPO. W obecnym układzie politycznym skuteczność w ich zdobywaniu może budzić obawy. Nie byłoby ich, gdyby wybory wygrał kandydat proeuropejskiej partii. Źródłem problemów w tej kwestii mogą być perturbacje przy uchwalaniu kluczowych przepisów, np. ustawy dotyczącej sądownictwa. Dodatkowo pamiętajmy, że to nowy prezydent w 2028 roku będzie przedstawiał kandydata na Prezesa Narodowego Banku Polskiego na kolejną kadencję, którego następnie będzie musiał zaaprobować Sejm.

Pierwsza reakcja rynków

Już w piątek wieczorem złoty tracił na forex. Powodem miały być sondaże wskazujące na rosnące poparcie Karola Nawrockiego. W obawie przed realizacją tego scenariusza rynek już zaczął się ustawiać pod jego ewentualną realizację. Ostateczny wynik uderzył mocniej w PLN. Kurs EUR/PLN wzrósł o poranku do 4,28 PLN. Notowania USD/PLN podskoczyły do 3,76 PLN. Za funta chwilowo płaciliśmy prawie 5,08 PLN, a frank chciał dobić do 4,58 PLN. Równie niekorzystna była reakcja na warszawskim parkiecie giełdowym. Szeroki WIG otworzył się luką spadkową, schodząc poniżej 100 000 pkt (-2,8 proc.). Podobną sytuację obserwowaliśmy na wykresie WIG20, który swe notowania rozpoczął przy 2680 pkt (-3,25 proc.). Największy spadek odnotowano na indeksie WIG-Banki, który otworzył się ok. 5 proc. na minusie. W trakcie sesji obserwowaliśmy częściowe odbicie, jednak o godzinie 14:30 WIG20 wciąż pozostawał na 1,5 proc. stracie. Podobnie WIG (-1,25 proc.), a WIG-Banki (-3,75 proc.).

Złoty wsparty słabością dolara

W trakcie dzisiejszej sesji odrabianie strat zdecydowanie lepiej idzie krajowej walucie niż giełdzie. Po porannym osłabieniu złotego, przyszedł czas na kontratak wyprowadzony jeszcze przed południem. Motorem napędowym odbudowania siły PLN była między innymi słabość USD. Powód? Kolejne zamieszki handlowe. Tym razem związane z podniesieniem ceł przez USA na stal i aluminium z 25 proc. na 50 proc.. Taryfowe zagrywki prezydenta Stanów Zjednoczonych coraz mocniej przeszkadzają inwestorom, co widać na wykresie głównej pary walutowej globu. Poniedziałkowe notowania EUR/USD do południa wzrosły z 1,136 do 1,143 USD. W tym czasie krajowa waluta, która jest ujemnie skorelowana z dolarem, zaczęła zyskiwać. Kurs USD/PLN spadł poniżej 3,73 PLN. Kontratak złotego widać także na notowaniach EUR/PLN, GBP/PLN i CHF/PLN. Do południa wykresy wróciły odpowiednio na poziomy 4,26 PLN, 5,05 PLN i 4,56 PLN. Kolejne wahania kursów złotego mogą mieć miejsce o godzinie 20:00. Na tę godzinę zapowiedziane jest publiczne wystąpienie premiera Donalda Tuska.

