Gra o tron, czyli wybór szefa Fed

Inwestorzy wstrzymują oddech, dzisiaj prezydent USA ma ogłosić nowego szefa banku centralnego. Spora korekta na surowcach i kryptowalutach. Wyniki finansowe spółek big tech z USA wpływają na skrajne emocje.

Czy będzie to Kevin?

Stanowisko prezesa Fed to bez wątpienia jedno z najbardziej gorących krzeseł w świecie finansów. Z jednej strony bank centralny USA to stabilność i niezależność, z drugiej realna polityka, wysokie ego szefów, nerwowe reakcje rynków na każde słowo czy gest. Nie dziwi więc fakt, że od dłuższego czasu tematem absorbującym inwestorów jest kwestia wyboru nowego „dowódcy” Fed i tym samym zastąpienie Powella. Jest spora szansa, że dzisiaj ten temat i spekulacje się zakończą, a prezydent USA ogłosi nazwisko. Faworytem do objęcia fotela prezesa jest Kevin Warsh, czyli były gubernator Fed, a więc osoba znająca realia bankowości centralnej. Historycznie kandydat znany ze sceptycznego podejścia do luzowania ilościowego i orędownik tradycyjnej polityki monetarnej. Często mówiono o nim, że jest „jastrzębiem” w kwestii inflacji, co oznacza, że stabilność cen jest dla niego kluczowym tematem.

Tornado na surowcach

Wspominaliśmy o tym jak ważne jest stanowisko szefa Fed, więc wszelkie spekulacje o kandydaturze, tym bardziej na ostatniej prostej, mają olbrzymi wpływ na rynki finansowe. I właśnie kwestia nazwiska Warsha jako głównego faworyta stała się pretekstem do wyprzedaży na rynku surowców, ale także kryptowalut. Według analityków przyszły przewodniczący miałby ograniczyć płynność w systemie bankowym, wskutek redukcji bilansu banku centralnego. Ta kwestia uderza właśnie w aktywa uważane za ryzykowne, jak kryptowaluty. Wyliczenia pokazują, że kapitalizacja tego rynku w ciągu 24h spadła o 6 proc.. Zwraca też uwagę ruch umacniający USD, bo niepewność sprawia, że inwestorzy chcą trzymać oszczędności w bezpiecznych aktywach. Silniejszy dolar amerykański stał się też jednym z powodów sporych spadków na złocie, momentami wynoszących nawet 6,5 proc. Choć fakt ten nie do końca pasuje do ucieczki inwestorów do bezpiecznych przystani, ale pamiętajmy, że jesteśmy po sporych wręcz parabolicznych wzrostach, więc kandydatura nowego szefa Fed „kontrolującego inflację” mogła stać się jedynie pretekstem do takich zachowań kursu. Nie inaczej jest na innych surowcach, srebro tanieje o ponad 14 proc., a miedź o ponad 4 proc.

Wygrani i przegrani

Ze skrajnymi emocjami inwestorzy przechodzą przez sezon wynikowy w USA wśród gigantów technologicznych. Z jednej strony pozytywne zaskoczenie po stronie Apple i zysk przebijający oczekiwania analityków. Co warte uwagi, to powrót popytu z Chin i wzrost 40 proc. po stronie przychodowej r/r. Z drugiej strony mieliśmy wczoraj bezprecedensową zmienność na akcjach Microsoft i spadek o 12 proc. w ciągu jednej sesji. Taka sytuacja przypomina raczej panikę z czasów pandemii czy wybuchu wojny, niż normalną sesję. Być może więc znów za powód można uznać aktywację automatycznych zleceń sprzedaży, która jest metodą ochroną kapitału, ale w przypadku notowań generuje większe ruchy, które właśnie widzieliśmy. Taka sytuacja – paniczne szukanie gotówki dla depozytów zabezpieczających – mogła sprawić, że również na złocie czy srebrze likwidowano pozycje, co wpłynęło na pogłębienie spadków.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje