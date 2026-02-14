Walentynki 2026: miłość w czasach dezinflacji
W rok 2026 wchodzimy z coraz niższą inflacją. Według danych GUS w styczniu spadła ona do poziomu 2,2 proc., z 2,4 proc. w grudniu. To zwiększa szansę na koniec pauzy i obniżkę stóp procentowych w marcu. Czy jednak spadająca inflacja zwiększa szanse na miłość w kontekście walentynek? Sprawdzamy zatem, jak w ciągu ostatniego roku zmieniły się ceny produktów i usług powiązanych z Dniem Zakochanych oraz co w tegoroczne walentynki najbardziej staniało, a co zdrożało. Widać też wyraźny trend w gospodarce - rzeczy tanieją, ale drożeją doświadczenia. A to te właśnie najczęściej wybieramy przy okazji walentynek.
Wstępne dane GUS wskazują, że inflacja w styczniu spadła do 2,2 proc. Tak niskiej inflacji na stałe nie mieliśmy od końca 2019 roku, czyli czasu przed pandemią, z wyłączeniem marca 2024, kiedy inflacja na chwilę spadła do poziomu 2 proc., by potem znowu wzrosnąć. Te dane wskazują na stabilizowanie się poziomu cen poniżej poziomu celu inflacyjnego NBP. Polacy zaczynają zatem powoli przyzwyczajać się do tego, że ceny rosną wolniej niż w ciągu ostatnich 5 lat. Jednak spadająca inflacja nie oznacza bynajmniej spadków cen wielu produktów, tylko właśnie to, że ceny w sklepach rosną wolniej niż wcześniej.
Jak spadająca inflacja wpłynęła na ceny produktów i usług związanych z Dniem Zakochanych
W kontekście walentynek postanowiliśmy sprawdzić, jak spadająca inflacja wpłynęła na ceny produktów i usług związanych z Dniem Zakochanych. Bo zakochani nie kupują po prostu „koszyka inflacyjnego”. Kupują kwiaty, czekoladki, rezerwują stolik w restauracji, czasem bilety do kina. I tu obraz jest znacznie ciekawszy niż sam nagłówek o CPI. Do naszej analizy wykorzystamy najdokładniejsze dane o inflacji za cały 2025 rok.
Najbardziej walentynkową kategorią są restauracje i hotele. W grudniu 2025 r. ich ceny były o 5,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. To oznacza, że romantyczna kolacja przy świecach, a także walentynkowy wyjazd na cały weekend mogą być istotnie droższe niż rok temu.
Słodycze w tym roku są jednym z bardziej walentynkowych źródeł inflacyjnego bólu. Kakao i czekolada w proszku podrożały o 12,7 proc., a kawa - nieodłączna towarzyszka deserów - o 17,0 proc. rok do roku. W efekcie pudełko czekoladek czy tabliczka markowej czekolady kosztują wyraźnie więcej niż przed rokiem. Co więcej, coraz częściej słychać narzekania, że czekolada nie smakuje już tak jak kiedyś. Producenci, mierząc się z drożejącym kakao i presją kosztową, zmieniają receptury - więcej tłuszczów roślinnych, mniej masła kakaowego, czasem mniejsze gramatury przy tej samej cenie. Inflacja w słodyczach nie kończy się więc na cenie z metki. Coraz częściej dotyczy także jakości - a to w walentynki bywa odczuwalne równie mocno jak rachunek przy kasie.
Alkohol to jeden z klasycznych elementów walentynkowego scenariusza - lampka prosecco, butelka wina do kolacji, może coś mocniejszego na deser. W 2025 r. napoje alkoholowe podrożały o 3,7 proc., czyli umiarkowanie na tle całej gospodarki. To wzrost zbliżony do inflacji ogółem, znacznie niższy niż w przypadku wielu usług. Oznacza to, że romantyczny toast nie drożeje dziś tak szybko jak sama kolacja w restauracji.
Bilety do kina, podobnie jak inne usługi związane z kulturą, podrożały - usługi kulturalne są droższe o 2,7 proc., a szerzej usługi związane z rekreacją i sportem o 4,4 proc. To wzrost wyraźnie wyższy niż w przypadku wielu dóbr materialnych. Tymczasem sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny potaniał aż o 8,8 proc. rok do roku. Nowy telewizor czy projektor do domowego seansu są dziś tańsze niż przed rokiem, ale wieczór w kinie kosztuje więcej. To kolejny przykład, że w 2025 r. tanieją rzeczy, drożeją doświadczenia. Produkty, nawet te zaawansowane technologicznie, podlegają presji konkurencji i promocji. Usługi, czyli wspólne wyjście, emocje, atmosfera sali kinowej, drożeją szybciej, bo za nimi stoją rosnące koszty pracy i wynagrodzeń. Ekonomia walentynek staje się więc prostą ilustracją szerszego trendu w całej gospodarce.
Odzież staniała o 3,6 proc. To rzadki moment, gdy przygotowanie „randkowej stylizacji” jest tańsze niż rok wcześniej. Jednocześnie usługi fryzjerskie i kosmetyczne podrożały o 6,1 proc. Znów widać tę samą prawidłowość - produkt tanieje, usługa drożeje.
Z punktu widzenia makroekonomii walentynki 2026 r. odbywają się w znacznie spokojniejszym otoczeniu niż w ostatnich latach. Inflacja mieści się w przedziale celu NBP, a tempo wzrostu cen wyraźnie wyhamowało. Ale ekonomia randki rządzi się własnymi prawami. Najmocniej drożeją te elementy, które tworzą „efekt wow” - kolacja na mieście, alkohol, hotelowy weekend. Tanieją te, które można zaplanować z wyprzedzeniem albo zastąpić alternatywą - ubrania, transport.
W efekcie w 2026 r. najbardziej opłacalną strategią walentynkową może być ta, którą ekonomiści nazwaliby dywersyfikacją. Kolacja w domu, dobre wino kupione wcześniej, bilety do kina w środku tygodnia. Inflacja nie zniknęła, ale przestała być głównym bohaterem wieczoru. Pamiętajmy, że miłość zawsze zwycięży - nawet jeśli rachunek w restauracji znów okaże się wyższy niż rok temu.
Paweł Majtkowski, analityk rynkowy eToro
