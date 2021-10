Polski gamedev jest potęgą! The Game Industry of Poland 2021

Jaka jest historia pieniądza w Polsce? Co dało naszemu państwu powołanie do życia Narodowego Banku Polskiego? Jak działa giełda? Te i wiele innych zagadnień było tematem tegorocznej, XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów, przygotowanej, jak co roku, przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.