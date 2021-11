Dobre prognozy dla budownictwa

Dobre współdziałanie inwestorów publicznych, w tym administracji publicznej z generalnymi wykonawcami, będzie działać na korzyść rynku budowlanego i całej gospodarki – ocenia Artur Popko prezes Budimex SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Polskie budownictwo jest jednym z filarów podtrzymujących polski PKB w czasach kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. W sektorze budownictwa pracuje łącznie prawie milion osób i powstaje tam niemal 8 proc. naszego PKB. W pierwszej połowie 2021 r. polska produkcja budowlana wyniosła 45,4 mld zł i była na zbliżonym poziomie do 2020 r. W warunkach przejściowej recesji gospodarczej to duży sukces.

Prawdziwe wyzwania

Dzięki dobrym decyzjom administracyjnym o kontynuowaniu prac na budowach, wprowadzeniu częściowo zdalnych procedur, a także sprawnemu wdrożeniu zasad sanitarnych branża pozostała odporna na kryzys epidemiologiczny. Kraje, które w tym okresie zatrzymały budowy na dwa–trzy tygodnie (na przykład Austria czy Belgia), potrzebowały dwóch–trzech miesięcy, aby postawić branżę z powrotem na nogi.

Dla budownictwa w Polsce obecnie największym wyzwaniem jest zarządzanie skutkami rosnących w niezwykle szybkim tempie cen materiałów, szczególnie stali. Spadek inwestycji w samorządach oraz mniejsza liczba zamówień współfinansowanych przez Unię Europejską zmusza firmy budowlane do coraz agresywniejszych wycen, często znacznie poniżej budżetów inwestorów. Rodzi się ostra walka wykonawców budowlanych w przetargach, a nieprecyzyjne wyceny mogą mieć wpływ na gwarancję realizacji kontraktów. Warto także, byśmy jako branża cały czas zabiegali o równoważenie ryzyk między inwestorami a generalnymi wykonawcami, szczególnie w zakresie wzrostu kosztów materiałów budowlanych. To obu stronom procesu inwestycyjnego da gwarancję lepszej rentowności i pomyślnej realizacji dużych projektów budowlanych.

Inwestycje wzmacniają

Niemal 70 proc. środków wydanych na inwestycje budowlane wraca różnymi drogami do sektora finansów publicznych w postaci podatków i składek. Budimex jest w pierwszej trzydziestce firm, które przekazały największe podatki do budżetu państwa, ze wzrostem o 27 proc. (+154 mln zł). Spółka zapłaciła w 2020 r. 722 mln zł podatków – najwięcej ze wszystkich firm budowlanych działających w Polsce.

Od prawie dwóch dekad jesteśmy dużym placem budowy w zakresie transportu lądowego – inwestujemy i nadrabiamy zaległości. Portfel zamówień w budownictwie infrastrukturalnym jest od wielu lat współfinansowany przez środki Unii Europejskiej i w ciągu następnych 10 lat raczej się to nie zmieni. Wsparciem będzie także Krajowy Plan Odbudowy stworzony na rzecz odbudowy i przywracania odporności gospodarki po okresie pandemii. Jesteśmy jednak cały czas prawie 15 lat za średnią UE. Aby ten dystans faktycznie nadrobić, nie możemy się bać inwestowania ani w hydrotechnikę, jak terminale, porty, węzły komunikacyjne, centra przesiadkowe, ani w budownictwo mieszkaniowe.

Postęp cywilizacyjny to nie tylko duże inwestycje, lecz również poważne wyzwania ekologiczne. Aby za 20 lat uniknąć dużych problemów z dostępem do wody, Polska powinna zrealizować inwestycje w retencję, o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. Regulacje rzek czy poprawianie żeglowności szlaków wodnych są ważną częścią inwestycji w Unii Europejskiej. W 2020 r. Budimex zakończył z sukcesem budowę największego zbiornika przeciwpowodziowego dla górnej Odry w Raciborzu. Po podpisaniu umów z inwestorem będziemy dalej realizować kontrakty hydrotechniczne na tej rzece, w portach morskich w Gdańsku czy na drugim etapie nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną do Elbląga.

Współdziałanie inwestorów i wykonawców

W ciągu ostatniego roku nastąpił duży spadek zamówień po stronie samorządów i sektora prywatnego, szczególnie w zakresie budownictwa biurowego oraz hotelowego. Na dobrym poziomie pozostają cały czas budownictwo mieszkaniowe i krajowe inwestycje infrastrukturalne. Dla dużych samorządów miejskich, które mają znaczne potrzeby inwestycyjne i jednocześnie niższe wpływy budżetowe, szansą są projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prognozy dla tempa polskich inwestycji są optymistyczne. Dobre współdziałanie inwestorów publicznych, w tym administracji publicznej z generalnymi wykonawcami, będzie działać na korzyść rynku budowlanego i całej gospodarki.

Artur Popko prezes Budimex SA

