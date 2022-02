Prezes PiS: Atom jest najczystszy. Zajmie się tym Orlen

Musimy mieć elektrownie atomowe; zajmuje się tym Orlen, w którym powstanie spółka-córka do realizacji tego celu - powiedział w środę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Kaczyński pytany był o wizytę wicepremiera Jacka Sasina w USA i możliwość budowy w Polsce elektrowni atomowych.

Jak powiedział Kaczyński, chodzi tu o „kilka reaktorów atomowych, które mają wspierać KGHM, czyli bardzo dużą i ważną firmę”.

Ale my mamy przecież także przedsięwzięcia, które mają z jednej strony doprowadzić do tego, żeby powstała w Polsce duża elektrownia atomowa, z dużymi reaktorami, takimi 1000 megawatów albo nawet więcej, np. 1100. Jednocześnie wszyscy w świecie dziś oczekują na moment, kiedy uzyskają ostateczną zdolność do funkcjonowania SMR-y (eng. small modular reactor), ale nie te małe, takie 80 megawatów jakie mają być zamontowane w KHGM. Chodzi o SMR większe, np. 350 megawatów. One są już kupowane na świecie, np. Kanada kupiła już 100 - powiedział.

Umowa KGHM z NuScale

W poniedziałek w Waszyngtonie KGHM podpisał z NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem sześciu reaktorów modułowych SMR w Polsce. Pierwszy z nich ma powstać do roku 2029. Zawarty przez firmy kontrakt przewiduje opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej 6 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12.

Prezes PiS: Atom najczystszym źródłem energii

Według Kaczyńskiego, skoro źródła energii mają być czyste, „to tym najczystszym jest właśnie atom, gdyż w Polsce nie ma takiego nasłonecznienia ani wiatrów”, by tylko na nich mogła polegać energetyka.

Musimy mieć elektrownie atomowe. (…) Zajmuje się tym Orlen - podkreślił wicepremier, prezes PiS.

mw, wPolityce.pl