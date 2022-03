RPP walczy z inflacją. Glapiński: nie ma żadnych zjawisk kryzysowych

Rada Polityki Pieniężnej jest zdeterminowana, żeby jak najszybciej doprowadzić inflację do normalnego poziomu - oświadczył w środę na konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński

Jak mówił Glapiński na konferencji prasowej, stoi, „jako jastrząb, na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili RPP”. „Cała Rada jest zdeterminowana, żeby jak najszybciej doprowadzić inflację do normalnego poziomu” - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego.

Jak dodał, „kontynuujemy działania, które mają na celu ograniczenie ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji”. „Traktujemy to jako główny cel” - zaznaczył Adam Glapiński.

Jego zdaniem, „sytuacja jest trudna, ulega pewnej degradacji w związku z wydarzeniami za wschodnią granicą”.

Napływ emigrantów jest korzystny z punktu widzenia gospodarki

Napływ emigrantów jest korzystny dla gospodarki. Mogą być problemy różnego rodzaju, ale dla gospodarki jest korzystny. Oznacza przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, zwiększenie potencjału pracy, zwiększenie w ogóle skali wytwarzanego PKB. Proszę pamiętać, że w ub. latach nasz PKB rósł ok. 1% szybciej dzięki temu, że pracowało u nas ok. 1 mln Ukraińców, a także imigrantów innych narodowości, ale głównie Ukraińców - podkreślił prezes banku centralnego.

Napływ imigrantów to oczywiście wielkie wyzwanie dla naszego państwa. Nie wiadomo, ilu tych imigrantów przybędzie, jak wielu z nich będzie chciało na stałe zostać w Polsce, […] jak duża ich część wróci na Ukrainę, jak się zakończy wojna w Ukrainie. Zakładam, że większość wróci. Ale ci, co zostaną - a nawet są przejściowo - tworzą dodatkowy popyt, a także dodatkową podaż pracy, która korzystnie wpłynie na rozwój polskiej gospodarki - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Dodał, że sankcje wobec Rosji zostały uwzględnione w nowej projekcji inflacyjnej NBP, która zostanie opublikowana w piątek.

Wzrost PKB wyniesie ok. 7% r/r w I kw. i ponad 4% w całym 2022 r.

Koniunktura gospodarcza w Polsce jest nadal bardzo korzystna, a wzrost PKB wyniesie ok. 7% r/r w I kwartale i ponad 4% w całym roku, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

W tej chwili sytuację mamy taką. Po pierwsze, koniunktura w Polsce jest bardzo korzystna. Chciałem to bardzo silnie podkreślić. PKB szybko rośnie. W związku z tym są warunki do podwyższania się wynagrodzeń i wszystkich innych świadczeń. W IV kw. ub.r. PKB wzrosło o ponad 7%. W I kwartale tego roku wzrost wyniesie prawdopodobnie również ok. 7%. W całym roku - wyraźnie ponad 4%. To są niezwykle silnie wzrosty. To nas cieszy - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.