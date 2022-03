Włochy przeznaczą 400 mln euro na rzecz uchodźców z Ukrainy

Wyasygnowanie przez rząd Włoch 400 mln euro na pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy zapowiedział w piątek minister finansów Daniele Franco. Premier Mario Draghi podkreślił, że trudno przewidzieć, ilu przybędzie Ukraińców uciekających przed wojną

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów szef resortu finansów wyjaśnił, że około 100 mln euro zostanie przeznaczonych na opiekę zdrowotną dla uchodźców. Pozostała część z kwoty 400 mln euro trafi między innymi do oświaty, by uczniowie z Ukrainy dokończyli rok szkolny we Włoszech i by szkoły mogły przyjąć kolejnych w następnym roku.

Premier Draghi powiedział, że część kwoty otrzymają też władze gmin, przyjmujące uchodźców.

Ich liczba - przyznał - „jest bardzo niepewna”.

Do tej pory do Włoch dotarło ponad 53 tys. osób z Ukrainy, w większości kobiet i dzieci.

PAP/mt