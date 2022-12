Prawie 1/4 polskich MŚP pożycza pieniądze od rodziny

Koncepcją embedded finance, czyli wbudowanych produktów finansowych, zainteresowanych jest 64% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wynika z badania „The Embedded Finance Report” przeprowadzonego na zlecenie Adyen i Boston Consulting Group (BCG)

Koncepcja embedded finance, czyli wbudowanych produktów finansowych, oznacza włączenie usług bankowych do przedsiębiorstwa niefinansowego. W prostym przekazie oznacza to, że właściciele np. kilku sklepów z obuwiem czy meblami albo sieci restauracji działający w ramach platformy typu SaaS mogą odnieść korzyści poprzez zaspokojenie wielu potrzeb związanych z bankowością w jednym miejscu, podano.

Niezależnie, czy chodzi o płatności, ekspresowe pożyczki, czy wypłaty tego samego dnia - wbudowane produkty finansowe są w stanie znacznie ułatwić codzienne prowadzenie działalności. W Polsce zainteresowanych nimi jest już 64% małych i średnich przedsiębiorstw, choć nie wszyscy wiedzą, co się za nimi kryje - powiedział ekspert technologii finansowych w Adyen Jakub Czerwiński, cytowany w komunikacie.

Technologie wbudowanych finansów umożliwiają założenie rachunku bankowego bezpośrednio na platformie e-commerce, pozwalając sprzedającym na zarządzanie swoimi finansami w miejscu prowadzenia biznesu (bez udziału zewnętrznych stron). Największą korzyścią wydaje się np. uzyskanie natychmiastowego dostępu do swoich środków i brak konieczności oczekiwania na przelew z innego banku (zarówno dla właściciela platformy, jak i jej użytkowników/sprzedawców).

Potrzebę rozliczeń w tym samym dniu, a nawet szybciej wyraża 73% małych i średnich przedsiębiorstw. 27% z tej grupy chciałoby korzystać z natychmiastowych rozliczeń wiele razy w ciągu dnia, a 29% przy każdej transakcji. Obecnie w Polsce 36% firm z sektora MŚP otrzymuje pieniądze w ciągu 24 godzin, podkreślono.

Wbudowane produkty finansowe oferują możliwość wydawania personalizowanych kart przez platformy e-commerce. To rozwiązanie, które potencjalnie zainteresowałoby 62% MŚP. Karty firmowe wydane przez platformę gwarantują widoczność i wgląd w wydatki w trybie rzeczywistym, ale także pełną kontrolę nad nimi. Karta przekazana pracownikowi na podróż biznesową może zostać wykorzystana do realizacji zakupów związanych np. wyłącznie z posiłkami, noclegami i transportem. Możliwe jest także łatwe zarządzanie limitami oraz szybkie dodawanie nowych kart. Dokładnie na takie potrzeby wskazuje aż 81% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dla właścicieli platform to z kolei szansa na udział w przychodach z każdej transakcji dokonanej daną kartą. Karty tego typu są naturalnym rozszerzeniem wcześniej wspomnianego konta bankowego osadzonego na platformie i preautoryzowanych pożyczek. Użytkownik może natychmiast otrzymać pożyczkę na swoją - wydaną przez platformę - kartę i śledzić wydatki na koncie bankowym. Za taką wygodą opowiada się już średnio 60% firm w różnych krajach i branżach z sektora MŚP - czytamy dalej.

Większość MŚP musi czekać 1-2 tygodnie, aby uzyskać pieniądze z pożyczek krótkoterminowych. W wielu przypadkach to zdecydowanie za długo, w efekcie co czwarta polska firma decyduje się na rozwiązania nieformalne - dla 16% to przelew z prywatnego konta, a dla 7% pomoc przyjaciół/rodziny. Dzięki technologii embedded finance krótkoterminowa pożyczka może zostać udzielona firmie przez platformę na podstawie historii handlowej i odpowiedniego rozwiązania, które pozwoli na automatyczne spłacanie długu poprzez bieżące przychody ze sprzedaży. Proces zachodzi w tle działalności, a firma może wykorzystać natychmiastowe środki do zaspokojenia wrażliwych czasowo potrzeb, by utrzymać płynność finansową.

ISBnews/KG