Szczyt inflacji w lutym?

Szczyt odczytów inflacji przypadnie w lutym przyszłego roku, kiedy to wskaźnik ten może się znaleźć w przedziale 19-20 proc. - powiedział w środę wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Jak w połowie grudnia podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 17,5 proc.

„Jeśli chodzi o inflację, to o szczycie pewnie będziemy mówili w lutym przyszłego roku. (…) Wydaje się, że luty to będzie przekroczenie 19 proc., czy będzie to 20 proc., na ten moment trudno powiedzieć. To będzie przedział między 19 a 20 proc., może trochę przekroczyć 20 proc., natomiast na ten moment, według przewidywań ministerstwa finansów, będzie to przedział 19-20 proc.” - powiedział w Radiu Plus Patkowski.

Wiceminister finansów mówił też, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1 proc. i że nie grozi Polsce recesja.

W przyjętym w ubiegłym tygodniu przez Sejm budżecie na rok przyszły, założono, że wzrost PKB Polski w 2023 r. w ujęciu realnym wyniesie 1,7 proc., a średnioroczna inflacja sięgnie 9,8 proc.

PAP/ as/