"Mówi pan jak członek KO". Grabowski uderza w 800+

Bogusław Grabowski na antenie TVN24 wychwalał Donalda Tuska i Platformę Obywatelską

Partia odcięła się od Grabowskiego po ataku na Polaków i zapewniała, że nie będzie ich doradcą.

Grabowski stwierdził, że nie ma większego znaczenia, czy 800 złotych zostanie wprowadzone teraz, czy po nowym roku, bo skoro można od stycznia, „to i teraz” – przekonywał w „Jeden na Jeden”.

Grabowski pytany był również o kwestię inflacji. W jego ocenie stopy procentowe będą obniżone jeszcze przed wyborami, na przykład o 25 punktów bazowych”.

Żeby pokazać: widzicie, inflacja spada. Ona teraz będzie spadała, bo odnosi się do górki inflacyjnej – gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych, ale nie tylko, spożywczych, po wybuchu wojny. To będzie trwało gdzieś do sierpnia, (…) ale później się utrwali i dalej już nie spadnie do celu inflacyjnego, bo polityka pieniężna jest za mało restrykcyjna, albo za niskie ma stopy, albo dlatego, że nie realizuje czegoś, co się nazywa zaostrzanie ilościowe – wróżył Grabowski.