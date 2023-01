Czy kawa rzeczywiście odwadnia?

Kawa to najpopularniejszy gorący napój na świecie

Każdego dnia wypija się ją w ogromnych ilościach, toteż niejednokrotnie badano ją pod kątem jej działania na nasz organizm. Jednym z bardziej rozpowszechnionych mitów jest to, że kawa odwadnia. Sprawdzamy, ile w tym prawdy?

Działanie moczopędne

Wiele osób nie jest sobie w stanie wyobrazić choćby jednego poranka bez ich ulubionego ciepłego napoju. Lubimy kawę za jej smak, zapach, aromat, również za atmosferę w momencie jej picia. Oprócz wielu innych dobrze udokumentowanych badań o wpływie kawy na nasze zdrowie oraz samopoczucie, posądza się ją także o działanie moczopędne i odwaniające. Kawa odznacza swoją aktywność w wielu narządach i mięśniach, w tym także w nerkach. Tym samym pobudza je do wzmożonej produkcji moczu. W momencie, gdy jest on wydalany, spada ciśnienie krwi, co jest jedną z oznak odwodnienia. Nie ma więc co się specjalnie wykłócać, kawa ma działanie moczopędne i w konsekwencji może prowadzić do odwodnienia. To z jakim natężeniem będzie ono zachodzić, zależy od mocy kawy, a ścisłej od ilości zawartej w niej kofeiny. Im jest jej więcej, tym większa produkcja moczu.

Ale czy faktycznie odwadnia?

Zalecenia mówią, żeby każdą filiżankę kawy zrekompensować sobie przynajmniej jedną szklanką wody. Jednakże trzeba też pamiętać o tym, że kawa sama w sobie składa się w większości z wody. Wedle naukowców ilość kofeiny jaką musielibyśmy, aby zauważyć u siebie oznaki odwodnienia to aż 500 mg. Czyli dużo ponad dzienne zalecane spożycie. Dla zobrazowania, jest to około jednego litra kawy!

Jak widać kawa może odwadniać, ale aby były to widoczne efekty, to należałoby wypić jej naprawdę dużo.

Jak w takim razie przyjąć zalecenie o piciu szklanki wody do każdej wypitej filiżanki kawy? Z pewnością nam nie zaszkodzi. Nawyk częstego sięgania po wodę jest jak najbardziej poprawny, a nawet pożądany.

I tak jak ze wszystkim, także i tu należy zachować umiar i nie przesadzać z jej ilością. Kawa nie powinna również stanowić naszego głównego źródła wody w diecie. Najlepiej po prostu pić wodę.

Filip Siódmiak