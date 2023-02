Rewolucja dla właścicieli mieszkań. Kolejny szok

Dobra informacja dla właścicieli mieszkań. Nowe przepisy, które są w Senacie zakładają obowiązek utworzenia przez deweloperów przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie.

Na nowych osiedlach mieszkaniowych musi powstać więcej miejsc parkingowych, których dotychczasowy brak jest zmorą mieszkańców starych osiedli. Do sejmu trafiła właśnie nowelizacja ustawy deregulacyjnej, która zmieni zasady dotyczące budowania nowych bloków przez deweloperów.

Ustawa zakłada rozwiązanie: jedno mieszkanie = 1,5 miejsca parkingowego.

Według deweloperów ceny mieszkań znów pójdą do góry. Budowa parkingów podziemnych jest jednym z największych kosztów inwestycji. Te koszty są dołączane do ceny mieszkania.

Jak przekazuje „Rzeczpospolita” średni koszt wybudowania miejsca parkingowego oscyluje wokół 70 tys. zł, a same stanowiska są sprzedawane później w cenach 35-40 tys. zł. Pozostała część kosztów doliczana jest do ceny mieszkania, tak by pokryć startę.

Jeżeli będzie trzeba wybudować dwa razy więcej miejsc parkingowych, to ten „dodatek” do ceny może wynieść nawet ok. 70 tys. zł, mówi „Rz” Wandzel.

