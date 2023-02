PiS: wyrażamy głębokie zaniepokojenie działaniami TVN

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez należącą do Discovery Grupę TVN,mówili europosłowie PiS na konferencji prasowej w PE w Strasburgu z udziałem red. Tomasza Sakiewicza.

Konferencję w Strasburgu otworzyła europosłanka Beata Mazurek z PiS, która zacytowała treść listu, który posłowie wysłali do Warner Bros Discovery.

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez należącą do Discovery Grupę TVN. W ostatnim czasie stacja TVN złożyła pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko portalowi Niezalezna.pl. i redaktorowi naczelnemu „Gazety Polskiej” Tomaszowi Sakiewiczowi za użycie - jej zdaniem - obraźliwych słów pod jej adresem. Stacja domaga się także przekazania 100 tys. złotych na cele charytatywne. Te działania stacji TVN mają jednoznaczne znamiona cenzury prewencyjnej i wywołały oburzenie opinii publicznej w Polsce. Działania stacji TVN budzą szczególne wątpliwości w kontekście wolności słowa i prasy, na których straży stoi zarówno polska, jak i amerykańska konstytucja, powiedziała.

Mazurek powołała się też na art. 54 konstytucji, który – jak mówiła – stanowi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Artykuł 10 ustawy o prawach człowieka stanowi, że każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Obejmuje ono wolność posiadania poglądów bez ingerencji władzy publicznej i bez względu na granice, stwierdziła, zwracając też uwagę na zapisy europejskiej konwencji praw człowieka, zgodnie z którymi należy szanować wolności i pluralizm mediów.

W konferencji wziął udział także europoseł Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości.

Bardzo cieszymy się z obecności Tomasza Sakiewicza u nas. Martwi mnie powód tej wizyty. Niestety, nie jest to pierwsza wizyta Tomasza Sakiewicza, jeśli chodzi o wolność słowa. (…) To bardzo smutne, że dziś, po kilkunastu latach, za przyczyną tego samego establishmentu medialno-politycznego Tomasz Sakiewicz musi znowu peregrynować do Strasburga i znów bronić wolności słowa w Polsce, powiedział Czarnecki.